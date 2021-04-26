Погода в Ростове-на-Дону на 26 апреля 2021: каким будет начало недели

Утром и днем пройдет дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 26 апреля 2021 — публикуем прогноз синоптиков. Специалисты считают, что в понедельник будет холодно и пасмурно.

Ночью температура воздуха составит плюс пять — плюс семь градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов. Утром и днем пройдет кратковременный дождь. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс два — плюс семь градусов, днем — плюс 9 — плюс 14 градусов.