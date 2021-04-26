Подземный монастырь и водопады: ТОП неизвестных мест Ростовской области, которые нужно посетить на майских

В Ростовской области можно найти массу мест, которые пока не пользуются популярностью туристов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После объявления майских выходных, многие задумались о поездках. Но билеты на поезд и самолет раскуплены, а ездить в Мержаново ростовчанам надоело. «КП» нашла неизвестные, но живописные места в Ростовской области, где можно отдохнуть и сделать фотографии.

ПОДЗЕМНЫЙ МОНАСТЫРЬ

В Верхнедонском районе находится одно из самых загадочных мест области — Мигулинский монастырь. Его помещения вырублены в меловом холме, который находится на обрыве над Доном. Катакомбы выглядят зловеще не только снаружи, но и внутри. Это узкие коридоры с небольшими комнатками — бывшими кельями монахов. На стена выбиты надписи, изображения, в том числе — крест высокой с человеческий рост.

В катакомбах можно найти крест с человеческий рост. Фото: Шахтинская епархия.

Монахи поселились в монастыре в 17 веке. Но некоторые историки считают, что появились катакомбы еще раньше. Якобы еще во времена Киевской Руси местные сделали в холме убежище.

Сейчас пройти можно только 120 метров. Остальные участки катакомб завалило землей.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Подземный монастырь находится в станице Мигулинской почти в четырех часах езды от Ростова-на-Дону. Поехать лучше на машине — проехать придется 360 километров.

Путь от Ростова до станицы Мигулинской. Фото: yandex.ru/maps.

ДОНСКИЕ ВОДОПАДЫ

Донские водопады еще называют Волченскими, поскольку находятся они в Волченском сельском поселении. Само название «водопады», конечно, условное. Когда-то на этом месте находился карьер по добыче камня. После того, как грунт срезали, открылся подземных источник. Так и образовались ниспадающие с карьера струи воды.

Путь от Ростова до поселка Углеродовского. Фото: yandex.ru/maps.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Водопады находятся в бывшем Замчаловском карьере. Добраться до него можно из поселка Углеродовского Красносулинского района. Проехать нужно почти 105 километров, время в пути — около двух часов.

ДОЛГИЙ КАНЬОН

Что-то похожее на глубокую речную долину находится возле Каменска-Шахтинского. На самом деле так называемый «Долгий каньон» образовался на месте добычи камня. Из-за длительной разработки грунта карьер начал заполняться водой. Сейчас место сложно назвать карьером, настолько живописны поток воды и крытые склоны.

Путь от Ростова до Чистоозерного. Фото:yandex.ru/maps.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Расстояние между Ростовом и Каменском-Шахтинским — 150 километров. Добраться до города из донской столицы можно максимум за два часа. От Каменска-Шахтинского до каньона еще 30 километров. Он находится вблизи поселка Чистоозерного.