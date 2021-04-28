Майские праздники в Ростове-на-Дону: Советы для идеального пикника

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Разве можно представить майские праздники без отдыха на природе. Свежий воздух, сочный шашлык, компания из близких людей, что еще нужно для отличного времяпрепровождения. Особенно, когда так много поводов провести время в кругу близких. Ведь в этом году в мае мы будем отмечать не только Первомай и День Победы, но еще и Пасху. А праздничные выходные впервые будут длиться с 1 по 10 мая. Хотя бы раз, но на природу точно все смогут выбраться.

«Комсомолка» подскажет, как быстро собраться на пикник, и не испортить себе настроение стояниями в очередях за продуктами.

1. ЗАРАНЕЕ ВЫБИРАЕМ МЕСТО ДЛЯ ПИКНИКА

Десять выходных дней на майские праздники – это как небольшой отпуск. Желающих отдохнуть на природе будет предостаточно. Синоптики обещают хорошую погоду, поэтому беседки для отдыха бронируйте заранее.

Если не хочется далеко уезжать из города, тогда вам подойдут базы отдыха на Левом берегу Дона. Добраться туда можно как на своем авто, такси, или на городском транспорте. Шашлычные поляны, где можно арендовать беседку и мангал также есть на Северном и Западном берегу.

2. ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ С ОНЛАЙН-ПОКУПКАМИ

Больше всего времени в подготовке к шашлыкам уходит на покупку продуктов, стояние в очередях, так как в праздничные дни в магазинах всегда полно народу, и мариновку мяса. Многие делают маринад с вечера, чтобы мясо было сочнее. Чтобы сэкономить время и силы, особенно если на природу собираетесь ехать с детьми, можно отказаться от беготни по супермаркетам. Намного удобнее и быстрее заказать все продукты онлайн. Яндекс.Маркет, например, запустил быструю доставку свежих продуктов на дом. Все необходимое, начиная от углей, древесины, средства для розжига костра, шампуров, и заканчивая свежим замаринованным мясом, овощами, фруктами вам привезут из партнерского магазина - Metro. Стоять в очереди на кассе не придется, как и ездить по нескольким магазинам в поисках каких-либо продуктов и товаров, которых может где-то не оказаться в наличие. В ассортименте Metro 17 тысяч наименований товаров, поэтому найдется все, что нужно.

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3. ПРОДУМЫВАЕМ ЗАКУСКУ

На природе всегда просыпается аппетит. Пока будут готовиться шашлыки, захочется перекусить. Заранее продумайте, какие закуски будете делать. Например, можно заказать пиццу, пироги, или приготовить дома бутерброды. Заранее нарежьте хлеб, сырокопченую колбасу, мясо, сыр, овощи, чтобы не тратить на это время на природе, и разложите все по пластиковым контейнерам. В жаркую погоду откажитесь от тостов с семгой и мягким сыром, эти продукты быстро портятся.

Кроме шашлыков на мангале можно пожарить сосиски, колбаски, или субпродукты, начиная от говяжьего языка вплоть до свиных ушей. Это все тоже можно заказать вместе с доставкой и замариновать дома.

Овощи на гриле получаются очень вкусными. Можно запечь болгарский перец, баклажаны, кабачки, помидоры и грибы. Кстати, чтобы шампиньоны не потеряли влагу и не пересохли, замаринуйте их в течение часа в оливковом масле со специями.

КАК ПОГОДКА?

На майские праздники в Ростове-на-Дону ожидается по-летнему теплая погода. С 1 по 10 мая днем воздух прогреется от +18 до +22 градусов, ночью столбики термометров остановятся на отметке +9…+15 градусов. Есть небольшая вероятность, что 1 мая местами могут пройти слабые дожди. Все остальные дни будет солнышко с переменной облачностью.