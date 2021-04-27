Пасха в Ростове-на-Дону 2021: расписание богослужений, ограничения и график работы транспорта

Богослужения пройдут во всех храмах города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пасха в Ростове-на-Дону 2021 проведут во всех православных храмах. «КП» рассказывает, как пройдут богослужения — будет ли Крестный ход, когда освящать куличи и как будет ходить общественный транспорт.

КАКОГО ЧИСЛА ПАСХА?

Пасха в 2021 году выпадает на 2 мая. Напомним, православная пасха празднуется после первого весеннего полнолуния.

После литургии ростовчане смогут освятить куличи и яйца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как пояснили в Донской митрополии, в этот день все храмы города и области откроют свои двери для прихожан. Запретов из-за коронавируса вводить не будут.

БУДУТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский рассказал, что службы на пасху не изменятся. Так, крестный ход и освящение куличей отменять никто не будет. Единственное требование к прихожанам — наличие маски.

А вот прямой трансляции богослужений из донских храмов в этом году организовывать не будут.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

По словам Игоря Петровского, митрополит Меркурий проведет пасхальные богослужения в Кафедральном соборе Пресвятой богородицы.

— Литургия начнется в 23.00. После этого пройдет первое освящение куличей, — рассказал представитель митрополии.

Трансляции богослужений в этом году не будет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пройдут как утренние, так и ночные богослужения в храмах. Однако время начала может отличаться. Уточнять его нужно в каждом храме.

АДРЕСА И НОМЕРА ХРАМОВ

Благовещенский греческий храм: пер. Университетский, д. 58. Телефон: +7 988 581-08-70.

Старо-Покровский храм: ул. Большая Садовая, 113Б. Телефон: +7 863 263-80-88.

Храм Димитрия Ростовского: ул. Муравьева, 28б, парк Димитриевский. Телефон: (863) 220-34-71.

Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского: площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 1. Телефон: +7 (863) 247 7146

Константино-Всехсвятский храм: пер. Халтуринский 101 а (р-н Дворца спорта, площадь Здоровья). Телефон: (863) 256-90-66

Храм преполовения пятидесятницы: ул. Всесоюзная, д. 165. Телефон: (863) 242 09 66

Юго-Западное благочиние: ул. Международная, 7а. Телефон: (863) 244-36-94

Храм Казанской иконы Божией Матери: проспект Космонавтов 16а / 32а. Телефон: +7 863 292-65-31

Свято-Александринское архиерейское подворье: ул. Ченцова, 3. Телефон: (863) 253-45-11.

Храм Святого Георгия Победоносца: ул. 339 Стрелковой Дивизии, 33. Телефон: +7 (863) 246-53-31

Сретенский храм: ул. Детская, 254. Телефон: (863) 257-65-63.

Храм святой великомученицы Ирины: пр. М. Нагибина, 24/50. Телефон: +7(863) 292-49-70.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ

В Пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, автобусы в Ростове-на-Дону будут ходить до 3.00. Всего на линиях будут курсировать 255 единиц транспорта.