«Если сломана нога, нет смысла снимать ЭКГ»: Как работает скорая помощь в Ростове

Около 1100 вызовов выполняется за сутки в Ростове. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

28 апреля отмечается День работника скорой помощи. В 1898 году в этот день в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете скорой помощи. В эфире Радио «Комсомольская правда» (89,8FM) мы поговорили с заместителем главного врача по скорой помощи ГБСМП Василием Фалиным о том, как скорая работает сегодня.

Василий Фалин. Фото: Ольга ГОПАЛО

«ТЕМПЕРАТУРА 37,5 – НЕ ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ»

- Василий Владимирович, начало 2021 года отличается от прошлогодней ситуации в части работы скорой помощи?

- Да, это так. Ситуация стабилизировалась и можно сказать, что сегодня мы работаем в режиме близком к штатному. Сейчас около 1100 вызовов выполняется за сутки. Из этого числа у 40, редко около 50 пациентов диагностируется пневмония и почти все они госпитализируются.

- Любимая тема для обсуждения в соцсетях, которая касается скорой помощи – это, наверное, норматив прибытия. Давайте еще раз расскажем нашим читателям, в течение какого времени скорая должна приезжать к пациенту и в каких случаях бригада должна выезжать немедленно.

- В течение 20 минут с момента поступления вызова. Такой норматив существует и не изменился. Но он относится к вызовам в экстренной форме. То есть, когда есть непосредственная угроза жизни. Таких поводов, на самом деле, не так много. Это падение с высоты, техногенные взрывы, дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, ножевые и огнестрельные ранения. Время прибытия скорой помощи на вызовы в неотложной форме (повышенная температура тела, болевой синдром, повышенное давление, например) не регламентировано. И, как правило, те тревожные звонки, которые поступают к нам от ростовчан по поводу долгого ожидания бригады, касаются именно вызовов в неотложной форме.

- Бывает так, что после предварительного разговора по телефону могут отказать в приезде бригады? Сказать, что помощь скорой вам не нужна: примите таблетку, отдохните, завтра обратитесь к участковому врачу.

- Понимаете, никогда нельзя поставить точный диагноз по телефону. Но у нас создан Консультативный врачебный пункт, вот как раз для подобных случаев, в том числе. Любой пациент может позвонить, рассказать дежурному врачу-консультанту о своих симптомах и получить консультацию в телефонном режиме. Если врача что-либо насторожит в рассказе пациента, к нему обязательно выедет бригада, и на месте будет использовать все необходимые диагностические методы исследования. Но если вопрос, например, о том, в какой травмпункт мне поехать – я порезал палец, Или, какую таблетку мне принять, потому что у меня температура 37, 5 градусов - врач подскажет, что нужно делать. Таких звонков довольно много. И правильно, что люди звонят. Это гораздо правильнее, чем ждать бригаду скорой помощи в таких случаях.

ОДИН ВЫЗОВ СТОИТ БЮДЖЕТУ 2,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

- Представим себе ситуацию, что человеку плохо, он позвонил по номеру 03, скорая уже едет и пока она едет, ему стало лучше. Скорая приехала. Это ложный вызов?

- Нет. Лучше на месте убедиться, что с человеком все нормально и дать рекомендации, чтобы ситуация не ухудшилась. Но абсолютно приемлемый сценарий в данном случае, позвонить на линию скорой помощи и отменить вызов. Сознательных людей довольно много. От 30 до 50 таких звонков в день мы принимаем. Это, так называемая, категория «самоотказы».

- Василий Владимирович, во сколько обходится один вызов скорой?

- В среднем 2,5 тысячи рублей. Наверное, ваш следующий вопрос – из чего складывается эта сумма? Во-первых, заработная плата членов бригады. Во-вторых, амортизация автомобиля, начиная от полиса ОСАГО и закупки летней-зимней резины, заканчивая техобслуживанием. В-третьих, учитывается работы всех вспомогательных служб: от приема звонка до медикаментозного обеспечения бригады.

- Недавно я читал о случае в Ростовской области, когда скорая помощь не смогла доехать до пациента по причине удручающего состояния местной дороги. И пациент умер. В Ростове такое может случиться?

- В Ростове фактического такого не случается. Есть еще и в городе, конечно, труднодоступные для проезда места, но наши сотрудники, если трудно проехать, в случае снежного заноса, например, доходили до адреса пешком. Такое бывает. Но редко.

- Есть ли какой-то определенный, прописанный алгоритм действий сотрудника скорой помощи?

- Этот алгоритм определяется ситуацией. Как у нас говорят – общемедицинскими принципами. А выявить их возможно только на месте, в ходе опроса пациента. Упрощенно говоря, если у пациента сломана нога, наверное, нет особого смысла снимать ЭКГ.

28 апреля отмечается День работника скорой помощи. Фото: Елена ВЕРШИНИНА

«ПРОБЛЕМА КАДРОВ ДЛЯ «СКОРОЙ» КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РОСТОВА»

- Сколько человек должно быть в бригаде?

- Если мы говорим о том, как должно быть, то в бригада скорой помощи состоит, как минимум из двух медработников. Врач и фельдшер, либо два фельдшера, либо врач и медсестра. Дефицит сотрудников, к сожалению, это большая проблема. Сегодня мы понимаем, что лучше выпустить на линию бригаду из одного человека, чем не выпускать машину вообще. И – да. Сегодня бывает так, что в бригаде только фельдшер. Или только врач. Кадры для «скорой» – проблема не только Ростова. Почитайте в интернете: требуется – требуется – требуется. В любом городе страны. Очень сложно выдержать эмоциональную нагрузку, огромная ответственность лежит на бригаде И в плане правильности принимаемых решений.

- А принять человека без достаточного опыта можно? Пусть обучается.

- А когда обучать? Представьте, этот специалист каждый день должен принимать решения, от которых зависит жизнь других людей. Сегодня студенты медицинского вуза, профильных колледжей это прекрасно понимают и к выбору профессии относятся избирательно.

- Обывательское мнение о сотруднике скорой таково, что не очень-то он из себя и специалист. Измерил давление, сделал укол и все. При этом автомобили скорой помощи оснащаются новым оборудованием, что требует определенного умения. Может еще и в этом дело? Не все компетентны для этой профессии?

- Если сравнивать врача скорой помощи с высокими технологиями в хирургическом стационаре, то, конечно, может показаться, что его работа - это примитивный уровень. Скорая помощь, это как передовая на фронте. Солдату для выполнения своих действий высшая математика не нужна. «Скорая» - это оказание экстренной помощи. А что касается оборудования в карете скорой помощи, оно на самом деле достаточно простое в обслуживании для врача или медсестры. Именно потому, что нужно действовать быстро и четко.

- Часто жалуются, что врачи скорой помощи отказывают в госпитализации…

- Это потому, наверное, что она не нужна в данном конкретном случае. Отказ от госпитализации, это же не отказ от медицинской помощи. Не нужно путать эти понятия.

- Часто сотрудники скорой попадают в неприятные, конфликтные истории?

- Случается. Многие, наверное, помнят скандальную ситуацию с бахилами, например. Был суд даже и сотрудник скорой помощи, кстати, отсудила компенсацию. Был случай, когда пьяный пациент лез в драку и даже повредил оборудование в автомобиле. Но я бы не назвал такие ситуации регулярными и главное, что хотелось бы сказать – нужно всегда оставаться людьми, стараться с пониманием относится к тем, с кем ты общаешься. Это в равной степени касается и пациентов, и сотрудников скоропомощной бригады.

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Телефон Консультативного центра скорой помощи в Ростове-на-Дону: 8 (863) 235-22-11 или 103.