Из Ростовской области пограничники не выпустили два миллиона пчел-нелегалов

Подозреваемых задержали пограничники. Фото: пресс-службы ПУ ФСБ по Ростовской области
В Ростовской области сотрудники погрануправления ФСБ предотвратили попытку контрабандистов вывезти за границу необычный груз, а именно – машины с прицепами, доверху забитые пчелами.
«Информаторами» силовиков стали бдительные жители донского хутора Новопрохоровка, расположенного в Родионово-Несветаевском районе. Хуторяне, знающие друг друга в лицо, увидели в селе четверых незнакомцев, показавшихся им странными. Дончане сразу же рассказали о них пограничникам. Как оказалось, бдительность хуторян оказалась не напрасной.
Незнакомцы оказались контрабандистами, пытавшимися перевезти в Украину 45 ульев, в которых живет около двух миллионов пчел. Груз подозреваемые перевозили на двух «Нивах» с прицепами. Пограничники задержали мужчин.
"Пчеловоды" тайком пытались вывезти пчел на Украину. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области
- У них изъяты два автомобиля с пчелами. В отношении нарушителей возбудили дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области.
Если суд признает суд вину подозреваемых, их могут оштрафовать. Сумма штрафа для каждого - 30 тысяч рублей.
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