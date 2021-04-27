Из Ростовской области пограничники не выпустили два миллиона пчел-нелегалов

Подозреваемых задержали пограничники. Фото: пресс-службы ПУ ФСБ по Ростовской области

В Ростовской области сотрудники погрануправления ФСБ предотвратили попытку контрабандистов вывезти за границу необычный груз, а именно – машины с прицепами, доверху забитые пчелами.

«Информаторами» силовиков стали бдительные жители донского хутора Новопрохоровка, расположенного в Родионово-Несветаевском районе. Хуторяне, знающие друг друга в лицо, увидели в селе четверых незнакомцев, показавшихся им странными. Дончане сразу же рассказали о них пограничникам. Как оказалось, бдительность хуторян оказалась не напрасной.

Незнакомцы оказались контрабандистами, пытавшимися перевезти в Украину 45 ульев, в которых живет около двух миллионов пчел. Груз подозреваемые перевозили на двух «Нивах» с прицепами. Пограничники задержали мужчин.

"Пчеловоды" тайком пытались вывезти пчел на Украину. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

- У них изъяты два автомобиля с пчелами. В отношении нарушителей возбудили дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области.

Если суд признает суд вину подозреваемых, их могут оштрафовать. Сумма штрафа для каждого - 30 тысяч рублей.

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