В Ростове снесли ларьки и открыли мозаики: что дальше?

Вот так выглядели переходы еще совсем недавно. Фото: ЯНГУРАЗОВА Галия

Гости в студии обсудили будущее ростовских подземных переходов в программе «Городская среда» в эфире Радио «Комсомольская правда» (89, 8 FM). Дизайнер Ольга Головина, заместитель председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Коробова и соведущая «Городской среды» общественный деятель Елена Хатламаджиян рассказали почему мозаичные панно в ростовских переходах уникальны.

«МОЗАИКИ - ЭТО АВАРИЙНАЯ ПЛИТКА, КОТОРАЯ НИКОМУ НЕ НУЖНА?»

Мозаики в подземных переходах Ростова создавались вручную в 70-80 годах прошлого века. Основным материалом стала обыкновенная облицовочная плитка. Чтобы ее можно было использовать для создания мозаики с плиткой проводили целый ряд манипуляций: ее красили, обжигали и вырезали. После этого начиналось изготовление керамических картин.

Сюжеты мозаичных панно самые различные: жизненный путь человека от рождения и до окончания школы, тема боев за освобождение города в годы Великой Отечественной войны, казачья тема, космос и другие. Нет ростовчанина, который бы не замечал эти картины.

- Долгое время, начиная, наверное, с 90-х годов некоторые мозаики были закрыты в переходах торговыми точками, в простонародье – ларьками, - говорит учредитель общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян. - В 2015 году из СМИ мы узнали, что во время ремонта подземного перехода на Ворошиловском стали сбивать фоновую мозаику. Неравнодушные ростовчане тогда забили тревогу, начались многочисленные походы по различным инстанциям. И в какой-то момент мы поняли, что для спасения панно необходимо признать их объектами культурного наследия. А для этого нужно было доказать, что им уже есть 40 лет. Началась работа, в том числе в архивах и библиотеках. Первый переход на Московской – Буденовском был признан объектом культурного наследия спустя два года, в 2017 году.

- Нам говорили, что мозаики в переходах, это просто аварийная плитка, которая никому не нужна, - вступает в разговор дизайнер Ольга Головина. – Но эта история тогда получила очень большой резонанс. Мы писали обращения в администрацию, в прокуратуру, в СМИ стали выходить материалы о мозаиках, стали водить экскурсии к этим панно и таким образом всеобщее внимание к этой проблеме решило дело.

«МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СПУСКАЕМСЯ В ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

- У нас было две петиции, - вспоминает Ольга Головина, - о том, чтобы из переходов убрали торговлю, и чтобы признали мозаики объектами культурного наследия. И нас тогда поддержали многие известные люди: Кирилл Серебрянников, Владислав Ветров. Мой муж специально ездил в Москву, чтобы собрать их подписи.

- Четыре перехода Ростова-на-Дону на сегодня признаны объектами культурного наследия, - рассказала заместитель председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Коробова. - Это переход на Буденовском и Московской, на Большой Садовой и Ворошиловском, Большой Садовой и Буденовском и переход на Кировском проспекте, который выложен мозаикой космической тематики. Обращу внимание наших читателей на то, что ОКН признаны не отдельные мозаичные панно, а полностью подземные переходы. И призываю ростовчан быть аккуратными, когда приходится в них передвигаться.

- А кто несет ответственность, кстати, за содержание и реставрацию таких объектов? А то ларьки сейчас убирают, открыли прекрасные мозаичные панно, а порядок там наведут?

- Собственником этих объектов является муниципалитет, то есть город Ростов-на-Дону. Поэтому вопросы о том, в какие сроки будут проведены реставрационные работы, в каких объемах выделят финансирование, наверное, следует задать Администрации города, - считает Ирина Коробова. - Но хорошо, что у главы администрации сегодня есть понимание того, что это делать необходимо. Алексей Логвиненко выезжал на место и рассказал, что даже если торговля в каком-то виде вернется в переходы, ларьки не закроют мозаичные панно и все работы будут согласованы с Комитетом. Надо отметить, что работы с такими объектами должны работать специалисты, организации, имеющие специальную лицензию.

- Хотя объявить субботник, чтобы отмыть панно от грязи не возбраняется, - уточняет Ольга Головина. – Хочу сказать о другом: сегодня нам звонят из Ставрополя, из Вологды, из Карачаево-Черкесии и спрашивают, каким образом нам удалось превратить мозаики в объекты культурного наследия? Наш опыт уже хотят перенимать.

- При этом, наши панно в переходах остаются уникальной историей. В этих городах есть мозаики на фасадах зданий, а таких как у нас нет больше нигде, - говорит Елена Хатламаджиян.

ЛАРЬКИ ИЛИ МОЗАИКИ: ТАК ВОПРОС НЕ СТОИТ

Торговые точки сегодня активно демонтируют. В интернете комментирующие разделились на два лагеря. Тех, кто сетует о «гибели» малого предпринимательства и озабочен вопросом, где же теперь людям покупать тысячу мелочей и тех, кто ратует за освобождение переходов от ларьков и визуальному возвращению уникальных мозаик.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на этой неделе встретился в прессой и представителями общественности, чтобы обозначить приоритетные направления дальнейших действий. Встреча проходила непосредственно в одном из подземных переходов. Главный итог – организовать опрос ростовчан, с целью выяснить, нужны ли торговые объекты в переходах. Торговля может сюда вернуться, но на определенных условиях, - уточнил сити-менеджер и сказал о том, что в этом случае, ларьки уж точно не затронут мозаичные панно.

- Комитет направил в администрацию письмо, о необходимости сообщить, в какие сроки собственник планирует работы по сохранению объектов культурного наследия, - рассказала Ирина Коробова, - в данном случае наших подземных переходов. Думаю, что в результате работ появятся и долгожданные таблички, указывающие на то, что эти переходы находятся в статусе объектов культурного наследия. А в наши функции входит, в том числе, контроль и надзор за этими объектами.