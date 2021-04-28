За решетку в новом качестве: На экс-сотрудника СИЗО завели уголовное дело за развращение детей в Сети

По версии следствия, подозреваемый соблазнил в сети, как минимум, трех школьниц Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону сотрудник СИЗО стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в сексуальных преступлениях, совершенных с тремя школьницами. Девочкам было всего по 10-12 лет.

Известно, что 28-летний Денис Мирошниченко (имя изменено – прим. ред.) работал младшим инспектором в следственном изоляторе. Коллеги всегда отзывались о нем хорошо. Никто даже подумать не мог, чем парень занимается по вечерам в свободное от работы время. Вся правда о темной стороне его натуры «всплыла», как это обычно бывает, случайно.

СЛУЧЙНОСТЬ ПОМОГЛА РАСКРЫТЬ СТРАШНУЮ ТАЙНУ

Как рассказал « КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Денис не был женат. Но, вместо того, чтобы строить линчую жизнь, мужчина ушел в виртуальный мир. В сети он вел бурную и очень откровенную переписку. Причем, для интимного общения по интернету инспектор выбирал исключительно школьниц.

Так, прошлой зимой подозреваемый несколько месяцев переписывался в соцсетях с двумя девочками из Ростовской области. Одной онлайн-собеседнице было 10 лет, а другой – 12. Девочки жили в области.

Мужчина слал подросткам непристойные видео и делал пошлые предложения. Правда всплыла случайно: однажды одна из школьниц не выключила ноутбук, и мать заглянула в историю браузера. То, что увидела там женщина, повергло ее в шок. Через пару часов взволнованная родительница была в полиции и писала заявления.

ЛИШИЛСЯ СВОБОДЫ И РАБОТЫ

А дальше события развивались стремительно. Вычислить извращенца по IP –адресу не составило труда. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Мужчину задержали и он оказался в изоляторе, но только уже в другом качестве. Подозреваемый не только лишился свободы на время следствия, но и работы.

- Житель Ростова-на-Дону, который подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении двух девочек, в настоящий момент не является нашим сотрудником. В начале февраля он был уволен из органов уголовно-исполнительной системы, - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН.

ДО 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

А через несколько месяцев всплыли и другие детали преступления. Как оказалось, Денис виртуально совращал не только девочек из родного региона, но и пятиклассницу из Московской области.

- Зная, что малышке нет и 12 лет, подозреваемый вступил с ней в переписку интимного характера. Мужчина обсуждал с ребенком непристойные темы о половых отношениях, говорил о сексуальных отношениях развратного характера, обменивался фото и видеозаписями интимного содержания. Этим он нанес большой удар по нравственному развитию ребенка, - сообщил источник издания.

По данному факту следственный отдел по Пролетарскому району Ростова накануне, 27 апреля, возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В случае, если суд признает вину, злоумышленник может сесть в тюрьму на 20 лет.

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