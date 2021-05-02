Будет ли в Ростове канатная дорога на Левый берег Дона

Разговоры о канатной дороге ходят много лет. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Проекты ростовской канатной дороги предлагают разные специалисты на протяжении девяти лет. "Канатка" уже включена в план развития города, но источники финансирования также как и стоимость пока не известны. Станет ли канатная дорога новым символом туристического Ростова или проект опять заморозят?

Архитекторы представили концепт проекта канатной дороги.

ОКУПИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

Так, в 2013 году инженерно-консультативный центр из Новочеркасска, предлагал построить канатную дорогу длинной 1,6 километра. Предполагалось, что она будет проходить от памятника Седову на набережной до Гребного канала. На тот момент Ворошиловский мост полностью переделывали, магистрали были перегружены из-за потока автомобилей. И актуальность появления нового альтернативного транспорта была очень кстати. Поэтому предложение в администрации оценили, но в архитектурные планы так и не включили. По предварительным оценкам инженеров, "канатка" могла окупить себя уже в течении четырех-пяти лет.

В 2017 году специалист опорного вуза Алексей Панфилов, продвигал в общественных кругах проект "канатного метро". Ученый был уверен, что воздушная дорога сможет снять нагрузку с основных улиц города. Несколько маршрутов планировали сделать через реку Дон. Все варианты были согласованы с архитекторами, а вопросы строительства обсудили в областном министерстве транспорта. По расчетам ученого, дорога могла обойтись в 150 млн рублей за один километр.

Разговоры о канатной дороге ходят много лет. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ЧЕМПИОНАТ ПРОШЕЛ, А ВМЕСТЕ С НИМ И НАДЕЖДЫ?

После о "канатке" вновь заговорили как об экстремальном аттракционе. Инвесторы посчитали, что целесообразнее будет сделать фуникулер длинной всего-то в 560 метров с перепадом высоты в 40 метров. Так пассажиры смогут добраться из центра города на Левый берег Дона, где находится стадион "Ростов-Арена". Впереди был чемпионат мира по футболу, эксперты надеялись, что поток туристов сможет окупить и строительство канатной дороги. К тому же, стоимость проезда на аттракционе можно было сделать выше, чем в ситуации с общественным транспортом. В это время в городе уже появилось современное "колесо обозрения". И канатная дорога могла дополнить этот тренд на высотные аттракционы.

После 2018 года проект канатной дороги на время приостановили. Инвесторы не спешили вкладывать свои средства в новый аттракцион. Отсутствие финансирования и стратегии по окупаемости не позволяли реализовать задуманные решения. В 2020 году замглавы администрации по строительству Андрея Дикун объявил о том, что «мы возвращаемся к вопросу строительства канатной дороги, корректируем ее местоположение». Канатным транспортом, казалось, заинтересовались новые инвесторы. Они начали переговоры с администрацией Ростова-на-Дону.

Набережная Ростова. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

И вот канатная дорога, наконец, вошла в Генеральный план развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года.

- Инвесторы по производству современных канатных дорог стоят в очереди: они понимают, что трафик между правым берегом и Левобережным парком будет колоссальный и дорога окупится. И предлагают широкие кабины с кондиционированием, - рассказывал сити-менеджер Алексей Логвиненко в декабре.

Согласно новому проекту, на месте Театрального спуска дорога будет связана не только с новой транспортной магистралью на улице Береговой, но и с канатной дорогой, которая будет начинаться как раз в этом районе.

Подготовленный и утвержденный план развития городской среды позволит уже в будущем начать процедуру выкупа земли у погорельцев, на которой и хотят построить опоры для "канатки". Таким образом, канатный путь станет частью большого комплекса мер по развитию Донской столицы. После того, как будет организована реконструкция Театрального спуска, можно будет уже запускать строительство канатной дороги, которая будет идти от Богатяновки до стадиона "Ростов-Арена". А инженеры смогут завершить строительство в течении двух лет. Также планом предусмотрено строительство моста на Зеленый остров, а канатная дорога будет иметь остановку на острове.

Схема. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ДЕНЕЖКИ

Цена вопроса

Несмотря на внешнюю привлекательность, многие жители скептически относятся к строительству канатной дороги. Пока нет четких цифр сколько может стоить этот проект, и кто за него заплатит. Например, канатная дорога в Нижнем Новгороде обошлась почти в миллиард, а точнее в 943 миллиона рублей. Важно понимать, что эта сумма была заложена еще в 2010 году, с учетом нынешней инфляции и курсом доллара в (России нет ни одного производителя канатных дорог полного цикла, - прим. автр.) цена вопроса может спокойно перейти за миллиард! К тому же в Нижнем Новгороде часть средств, а точнее 493 миллиона рублей выделил город, а остальные вложения - это деньги инвесторов.

В Ростове-на-Дону проект планируется реализовать только за счет инвесторов.

НАША СПРАВКА

Канатная дорога - это сложное инженерное сооружение, которое нужно сделать безопасным. Необходимо продумать системы на случай отключения электроэнергии, заложить необходимый запас прочности во все элементы конструкции, своевременно обследовать и обслуживать все узлы. По реке Дон передвигаются суда 1 класса, у которых высота водного пути может достигать 15 метров, это значит, что опоры под канатный транспорт на Левом берегу нужно закладывать метров 25 не меньше. При проектировании нужно учесть и все нюансы погодных условий: ветер, обледенение зимой, высокие температуры летом. В противном случае "канатка" не будет функционировать весь год, а только по сезонам. Эксперты отмечают, канатная дорога очень специфичный транспорт. Окупаемость его зависит очень от многих факторов, поэтому постройка объекта серьезный шаг: как для города, так и для инвесторов. Если фуникулер не сможет приносить прибыль, городу придется за свои деньги содержать его, а это серьезная нагрузка на бюджет.

Планируется, что такая дорога соединит два берега Дона. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ВОПРОС РЕБРОМ

Решение транспортных проблем

По мнению некоторых экспертов, глобальных транспортных проблем канатная дорога явно не решит. Правда, теперь уже такой задачи для нее никто и не ставит. Жителям Батайска проще доехать на автобусе до центра, чем делать пересадки у канатного транспорта. А плотность населения на Левом берегу вообще мизерная: с учетом большого количества баз отдыха и разных кемпингов, горожане, в основном, добираются на Лебердон на автомобилях. И еще вопрос: сколько будет стоить этот аттракцион? В Нижнем Новгороде цена билета 80 рублей. Но там пассажиропоток до 1 000 человек в час. В Ростовском же варианте ожидается среднесуточный пассажиропоток около 600 пассажиров.

ДОСЛОВНО

А что вы думаете насчет канатной дороги…

Алексей ИГНАТОВ, студент:

- У нас "Колесо обозрения" на Театральной площади стоит 200 рублей один оборот, скорее всего фуникулер будет стоить еще дороже рублей 300.

Сергей, предприниматель и бывший работник конструкторского бюро:

- Я как инженер не понимаю целесообразности "канатки". Только представьте, сколько обойдется ее обслуживание? Это, естественно, отразится на цене, думаю простые граждане не смогут ей пользоваться.

Анна, волонтер:

- Мне бы очень хотелось, чтобы в Ростове появилась канатная дорога. У нас такая живописная река и любоваться ей из кабины фуникулера было бы одно удовольствие.

ОФИЦИАЛЬНО

«Конкретного проекта нет»

- Канатная дорога - это дорогостоящий проект, каждый инвестор считает выгоду от вложений и как скоро они окупятся, - рассказали «КП-Ростов» в администрации города Ростова-на-Дону. - При этом каждый потенциальный инвестор имеет свое видение в отношении протяженности, вместимости, типа канатной дороги. Но, к сожалению, на сегодняшний день конкретного проекта с проработанной финансово-экономической моделью у инвестора нет. Учитывая ограниченность бюджетных средств, вопрос размещения канатной дороги в городе Ростове-на-Дону остается открытым.