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Общество29 апреля 2021 1:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 29 апреля 2021: число зараженных перевалило 87,5 тысячи

«КП» публикует последние данные о коронавирусе на 29 апреля 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Жертвами коронавируса стали еще десять человек.

Жертвами коронавируса стали еще десять человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразился 71 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 228 жителей. Общее число инфицированных достигло 87 502.

За сутки от вируса вылечились 204 человека. Зв все время пандемии — 78325.

Новые случаи заражения выявили в 48 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 27,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,6% – от 46 до 65 лет; 21,1% – от 66 до 79 лет; 8,8% – старше 80 лет; 7,9% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 911 пациентов. В тяжелом состоянии находится 21 из них.

Подтвердилась смерть 10 зараженных. Это пять женщин от 70 до 85 лет и пять мужчин от 43 до 104 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4027 человек.

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