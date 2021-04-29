Погода в Ростове-на-Дону на 29 апреля 2021: до +17 градусов потеплеет в городе

Серьезных осадков не ожидается. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Погода в Ростове-на-Дону на 29 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице потеплеет.

Температура ночью составит плюс пять — плюс семь градусов. Днем потеплеет до плюс 15 — 17 градусов. Скорость ветра — 4 — 9 метров в секунду. В течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков.

По Ростовской области серьезных осадков также не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный — до 4 9 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 12 – 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 4 — 9 градусов. Во второй половине ночи и утром прогнозируются заморозки — до мину одного двух градусов.