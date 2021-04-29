Развитие Ростова-на-Дону и застройка левого берега: депутаты городской думы обсудили стратегические задачи

В Ростове-на-Дону состоялось заседание городской Думы. Фото: пресс-служба городской Думы

В донской столице прошло 5-е заседании Ростовской-на-Дону городской думы. Повестка дня включала в себя 25 вопросов, касающихся различных аспектов. Так, депутаты обсудили исполнение бюджета прошлого года, внесли корректировки в бюджет нынешнего года. Кроме того, в фокусе внимания оказались вопросы землепользования, подготовка к 76-летнию Победы и другие.

ПО КАКИМ ФИНАНСОВЫМ ЗАКОНАМ БУДЕМ ЖИТЬ

Депутаты гордумы заслушали доклад о том, как распределялся бюджет в минувшем году. Замглавы администрации города - начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян в своем докладе отметила, что, по сравнению с 2019 годом, доходная часть бюджета выросла, и по итогам года превышение доходов над расходами составило чуть больше 118 миллионов рублей. Несмотря на все сложности, возникшие из-за пандемии, социальные обязательства выполнили в полном объеме.

Спикер сообщила, что расходы в сфере образования составили больше 14 миллиардов рублей, в сфере медицины – почти четыре с половиной миллиарда, а в сфере ЖКХ – больше трех миллиардов 700 тысяч рублей.

Комментируя распределение бюджета в минувшем году, член постоянной комиссии по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности, депутат Вячеслав Камышный отметил, что отчет об исполнении бюджета за прошлый год предварительно прошел публичные слушания, в которых приняли участие депутаты и представители городского сообщества.

- В комиссию по проведению публичных слушаний поступило 10 заявлений с вопросами и предложениями от горожан, все из которых были учтены и приняты во внимание, - подчеркнул депутат. – В ходе обсуждения проекта документа на заседаниях комиссии по бюджету и на публичных слушаниях у депутатов возник ряд вопросов. В частности, депутаты призвали муниципальное казначейство увеличить наполняемость городского бюджета. В том числе и за счет рационального использования муниципального имущества.

В итоге депутаты городской думы депутаты приняли решение «Об утверждении отчета исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за 2020 год».

Также на заседании скорректировали параметры бюджета города на этот год. Изменения в главном финансовом документе связаны с тем, что доходная часть бюджета города увеличивается на 733,9 млн рублей. Дополнительные средства направят на ремонт 5 грунтовых дорог, капитальный ремонт стадионов, спортивных площадок в 8-ми учреждениях и покупку оборудования в больницы. В целом, бюджет остается социально направленным.

Проект решения детально рассмотрели на заседании постоянной комиссии думы по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности.

Депутат профильной комиссии Вячеслав Камышный отметил, что проект соответствует требованиям законодательства, остается сбалансированным и социально ориентированным. В итоге депутаты большинством голосов внесли изменения в решение об утверждении бюджета города.

РАЗВИТИЕ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ

В фокусе внимания депутатов оказалась стратегия социально-экономического развития города. Выступившая с докладом замглавы администрации города Светлана Камбулова напомнила, что введение ограничительных мер из-за коронавируса не могло не отразиться на выполнении некоторых задач, но, в целом, устойчивое развитие города продолжилось и в минувшем году.

Так, завершен капитальный ремонт здания неврологического корпуса горбольницы № 1 им. Н.А. Семашко и начат капремонт здания детской городской поликлиники № 45. В ряде других медучреждений города выполнены необходимые ремонтные работы. Автопарк скорой помощи пополнился 16 современными автомобилями.

Многое сделано и в сфере образования.

Также в прошлом году сформировали план по созданию объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. Разработана и утверждена концепция развития торгового пространства на территории города на период до конца 2030 года. Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период до 2035 года. Проведена актуализация комплексной схемы организации дорожного движения города на тот же период.

Планы по развитию донской столицы прокомментировал депутат Сергей Заревский.

- Стратегия – это своего рода дорожная карта развития Ростова-на-Дону, - отметил председатель постоянной комиссии городской думы по инвестициям, малому предпринимательству и торговле Сергей Заревский. – Депутаты, выполняя свои полномочия по контролю за реализацией стратегии, не только детально обсудили на заседаниях всех постоянных комиссий городской думы по своим профильным направлениям итоги 2020 года, но и провели выездные заседания, на которых осмотрели новые объекты здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сданные в эксплуатацию в минувшем году.

В принятом депутатами решении городская дума поручила администрации города обеспечить в 2021 году выполнение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города и достижение основных плановых показателей.

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ПОЯВИТСЯ ЖИЛОЙ РАЙОН

Депутаты приняли изменения и в правилах землепользования и застройки. Среди основных поправок – перевод трех земельных участков в районе улицы Левобережной общей площадью 25 гектаров из зоны делового, общественного и коммерческого назначения первого типа в зону общественной жилой застройки. Эта мера позволит потенциальному инвестору построить рядом со стадионом «Ростов-Арена» целый жилой комплекс с объектами социального назначения.

- Левобережная часть города долго не застраивалась, но после построенных здесь к чемпионату мира по футболу стадиона, парка, набережной эта территория стала перспективной, - отметил спикер. – Так, предлагаемое изменение позволит осуществить здесь масштабный проект жилой застройки вместе с детским садом на 350 мест и школой на 700 мест, - пояснил заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Поэтому для еще одного земельного участка, примыкающего к территории будущего жилого комплекса и ведущего к Дону, вместо рекреационной зоны второго типа ввели зону рекреационного назначения четвёртого типа. Это позволит разместить здесь не только спортивные сооружения, но и построить капитальный объект для обустройства места общественного питания.

- На протяжении последних трех лет инвесторов, заинтересованных в развитии данной территории в виде коммерческой зоны, не нашлось, хотя этот район – перспективная точка роста. Поэтому было принято решение развивать территорию в виде общественной жилой зоны. Эта мера поможет привлечь инвесторов, и как следствие урбанизация Левобережья повысит качество жизни города и горожан, - пояснил председатель постоянной комиссии думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников.

После долгого обсуждения вопроса решение о принятии новых изменений в Правила землепользования и застройки было принято абсолютным большинством голосов депутатов городской думы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Не обошли депутаты вниманием и предстоящее празднование Дня Победы. Театрализованные программы, а также народные гуляния по традиции пройдут во всех районах Ростова. Центральным местом празднования Дня Победы 9 мая станет Театральная площадь. Там пройдет традиционный парад.

- На заседании постоянной комиссии городской думы по образованию и культуре депутаты всесторонне обсудили представленную информацию и внесли ряд предложений по корректировке доклада, которые были учтены, - прокомментировала Юлия Исакова. – С удовлетворением отмечаем, что планом проведения праздничных мероприятий предусматривается участие в них самых различных слоев городского сообщества, практически всех ростовчан.