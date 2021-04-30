Электричка против автобуса: как лучше ездить по Ростову-на-Дону и пригороду

фото: АО СКППК

«Электропоезд меня очень выручил в прошлом году. Мне все лето нужно было кататься с ЗЖМ в начало Александровки. Это час пути с полным комфортом. Потом я стал брать с собой велосипед. Тем более, провоз бесплатный. И всего 18 рублей за поездку по городу. Это очень экономично. По расписанию замечаний вообще нет, как раз на работу/с работы. А с велосипедом проблема добраться до остановочного комплекса просто неактуальна. Кому как, но мне лично очень удобно поездом». Так описал свои впечатления от пользования маршрутами городской электрички пассажир Константин Т., и он не одинок. Все большее число ростовчан выбирает именно пригородные поезда для передвижения по городу.

Так насколько быстрее электричка по сравнению с городскими автобусами? И может ли она конкурировать с автомобилем? Попробуем разобраться.

На маршрутах городской электрички Ростова расположено 19 станций и остановочных комплексов. Благодаря этому между собой связаны самые разные районы города.

Так, от остановки 1337 км (Стройгородок) до остановки Красный Аксай (начало Александровки) в утренний час пик можно добраться всего за 44 минуты. Среднее время проезда на автобусах по этому маршруту составит 1 час 10 минут. С одной пересадкой. Автомобиль это расстояние (16 км) также способен преодолеть за 45 минут. Но это при условии отсутствия пробок, что случается довольно редко в часы пик.

фото: АО СКППК

Если вам нужно быстро попасть в центр, то вы можете рассмотреть такие остановки, как Микояна, пр-т Октября и Рабочий городок. Доехать до них от остановки Ростов-Западный можно за 20-26 минут. От Сельмаша – за 10-15 минут.

Гораздо проще передвигаться пригородными поездами и в периметре Ростовской агломерации. Например, путь от той же остановки 1337 км до остановки Аксай с учетом пересадки на вокзале Ростова составит 1 час 23 минуты. Проезд на автобусе займет 1 час 37 минут. На автомобиле без пробок можно доехать всего за 52 минуты, но при этом нужно пересечь Буденовский, Ворошиловский и ряд других улиц, на которых в час пик образуются сильные заторы.

В условиях постоянных ремонтов дорог и частых дорожных аварий все более предпочтительным транспортом пригородные поезда становятся и для поездок по области. Так, таганрогское шоссе настолько перегружено, что выезд из города на автобусе или автомобиле занимает подчас до двух часов. И тут железная дорога снова в помощь.

фото: АО СКППК

В таганрогском направлении пригородные поезда ходят в ежечасном режиме, а время поездки до родины Чехова занимает чуть больше часа. На маршруте поезд делает остановки на таких популярных для отдыха локациях, как маяк Мержаново, знаменитый музей Танаис и набирающий популярность парк отдыха Морской. К слову, до Таганрога ходят современные поезда ЭП3Д: с мягкими сидениями, климатическими системами и системой обеззараживания воздуха.