"Май! Отдых! Пикники!": Где в Ростове и окрестностях можно пожарить шашлыки

Отдых на природе только начинается. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Майские шашлыки - это дело, можно сказать, принципиальное. А поход на шашлыки это целый ритуал, к которому каждый ростовчанин подходит с особенным трепетом. Кто-то предпочитает встать рано утром и забрести подальше от цивилизации, чтобы раздобыть огонь и пожарить мясо. Другие едут на дачу: полдня разгребают осенне-зимний бардак и только к вечеру разжигают костер. Более практичные ростовчане предпочитают, "шашлычничать" в специальных для этого местах.

Какой же май без шашлыков. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ПИКНИК НА РАЙОНЕ

Место подходит тем, кто не хочет далеко уезжать из города. Обширная площадь расположена прямо возле реки Темерник, что в Северном жилом массиве. Уютные беседки в тени деревьев, много зелени и свежий воздух. Есть и спортивные площадки, в том числе для детей. Все необходимое, вместе с мангалом, стоит прямо у беседки. Если пикник соизмерим с масштабами маленькой свадьбы, то на территории есть специальные беседки и павильоны, где могут комфортно уместиться 50-60 человек. Арендовать ихможно как в будний, так и праздничный день. Цена зависит от количества посетителей.

Так, за компанию до пяти человек придется выложить максимум 400 рублей с человека. Очень выгодно тут отдыхать большими компаниями, за 60 человек придется выложить 9 000 рублей в выходной и три тысячи меньше в будний день.

В Ростове много красивых мест, где можно просто любоваться природой. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

Левый берег Дона - это синоним слова пикник, отдых и пляж для каждого ростовчанина. Тут расположено большое количество баз отдыха, где можно устроить неплохие посиделки.

На Левом в отличие от предыдущей площадки можно не только устроить пикник, но и остаться с ночевкой. Приятные ухоженные дорожки, зелень, напоминают загородный отдых в элитном котеджном поселке. Есть бассейны с подогревом, специальная мангальная зона и даже танцпол. У большой компании есть дажевозможность снять каминную веранду на 25 человек.

Цены тоже зависят от количества посетителей. До 20 человек, аренда веранды обойдется в 4 000 рублей, до 30 гуляющих - в 6000 рублей. Также нужно будет оплатить вход на территорию. Это не совсем удобно с точки зрения планирования бюджета, зато позволяет немного сэкономить семьям с детьми. Так? взрослые платят 600 рублей с человека, а дети 300 с каждого. В выходные придется отдать сумму почти в два раза дороже за вход.

Можно и с комфортом. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НА ЧЕРМОДАЧКЕ

Бывает такое, что хочется выбраться на природу, но жарить шашлыки самому совсем не хочется. Особенно, если компания большая и придется по часу крутиться с мангалом, пропуская самое интересное. В таком случае можно посетить базы отдыха - все там же на левом берегу Дона. Тут можно не только самому пожарить мясо, но и заказать шашлык если это необходимо. Приятным бонусом к сервису будет крытый бассейн и финская сауна.

Если покупать шашлык, цена за вход будет 1500 с человека, если без мяса, то 500 с человека. Бассейн и сауна оплачивается отдельно.

Отдых на природе только начинается. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НА ЗАРЕЧНОЙ

Еще один вариант отдыха под шашлык в черте города возле реки Темерник. Шатры и беседки находятся прямо возле искусственных ручейков. Водяные потоки приятно охлаждают и солнечный зной больше не беспокоит.

Тут можно совместить шашлыки и баню. Есть поблизости и банный комплекс, который оборудован комнатами отдыха, мангалами и летними верандами.

Стоимость аренды беседки - 500 рублей с человека.

Жечь в роще костры - опасно. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

Подойдет для любителей полного уединения с природой. Посетителей в этих местах не так много, поэтому можно насладиться пением птиц и шелестом листьев. Большие зеленые насаждения обеспечивают тень, поэтому в любой из беседок можно не переживать за весенне-летнее пекло.

Дети смогут вдоволь побегать по территории, а взрослые поиграть в волейбол и в настольный теннис. Беседки есть как на 14 человек за 5 000 рублей, так и на 23 человека за 9 000 рублей. На базе есть огромные беседки куда могут поместиться 84 человека. Для них действует особая цена, которую можно узнать на месте.

Отдых на берегу водоема - любимое место отдыха многих ростовчан. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ВАЖНО!

К слову, по данным Ростгидромета, с 4 по 6 мая ожидается высокая пожароопасность - четвертый класс. Она сохранится местами в Приазовье - речь о Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах, а также ожидается местами в северо-западном и восточном районах - Каменский и Белоклитвенский район соответственно.

- В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, пожарами в районе озер - камышовые заросли, предупреждают в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. И просят быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара, звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».