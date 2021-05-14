Путешествуем по Донскому краю на электричке

Фото: instagram.com/taganrogphoto

На электричке я езжу с раннего детства. Сначала с родителями к бабушке в гости, потом на учебу в колледж. А затем и каждый день на работу. За это время электрички сильно изменились. На смену зеленым вагонам с деревянными сидениями пришли современные составы с удобными, мягкими креслами и системой кондиционирования. Такой уровень комфорта зачастую не встретишь в автобусах и маршрутках.

И, конечно, электричка сделала для меня доступными многие интересные места области - Азов, Новочеркасск, Таганрог, Танаис. И могу сказать, что везде можно увидеть что-то познавательное и интересное.

Студенческий Новочеркасск

Триумфальная арка в Новочеркасске. Фото: instagram.com/novocherkassk_gl

Одним из ближайших городов всегда для меня был Новочеркасск – город студенческой молодежи, где когда-то училась и я. Центр города довольно компактный. Если подняться от железнодорожного вокзала по Красному спуску, то уже через 10 минут можно попасть на площадь Ермака, где расположены памятник Ермаку и красивейший Вознесенский собор. Буквально в 3 минутах от площади установлен памятник М.И. Платову, а если пройти по Платовскому проспекту, можно попасть в Музей истории Донского казачества. Также можно прогуляться по Александровскому саду и посетить Атаманский дворец. Еще одной визитной карточкой города являются Триумфальные арки на западном и северном выездах, которые были сооружены в честь победы в Отечественной войне 1812 года. В город легко приехать утром на электричке, прогуляться по улочкам, посмотреть музеи и вернуться обратно.

Триумфальная арка в Новочеркасске. Фото: instagram.com/novocherkassk_gl

Красивый Азов

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Фото: instagram.com/azov_museum_reserve

В Азов я всегда приезжаю целенаправленно. Бывает, что показываю город гостям. Здесь находится один из самых интересных краеведческих музеев - Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Далеко не каждый музей может похвастаться восстановленным скелетом мамонта, а этот может. Также в Азове можно подняться на укрепления старой крепости и посетить Пороховой погреб. И просто прогуляться по улочкам, где много красивых зданий. А летом еще можно пройти на городской пляж. Все эти достопримечательности, конечно, находятся, не рядом с вокзалом. Но добраться до них можно и пешком, и на городском автобусе.

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Фото: instagram.com/azov_museum_reserve

Древний Танаис

Остатки древнего города. Фото: instagram.com/anhenbol

Есть в Ростовской области и очень древний городок Танаис. Доехать до него проще всего на электропоезде Ростов-Таганрог. Всего в 200 метрах от остановочного пункта Танаис располагаются остатки древней крепостной стены. Много интересного можно посмотреть в Археологическом музее-заповеднике «Танаис». Отдельные экспозиции размещены в Музее исторического костюма и в Музее истории Танаиса. А, если пройти немного дальше, то можно попасть в новый Военно-исторический музей. Экскурсии там проходят только по записи. Уехать обратно в Ростов также можно с остановки Танаис. Поезда ходят довольно часто.

Военно-исторический музей, Танаис. Фото: instagram.com/anastasiafreedom

Морской берег

Станция Морская. Фото: instagram.com/morskay_61

По дороге от Ростова до Таганрога есть немало и других интересных достопримечательностей. Если выйти на остановке Мержаново и спуститься к морю, то можно попасть на знаменитый Маяк в Мержаново. Когда-то это были декорации к фильму, а сейчас там проходят фотосессии и выездные регистрации. Можно там и просто отдохнуть.

Маяк в Мержаново. Фото: instagram.com/oxyland.club

В окрестностях станции Морской совсем недавно открыли новый парк семейного отдыха. На его территории можно найти красивейшую фотозону с видом на Таганрогский залив, есть места для подвижных игр, проходят познавательные мастер-классы. Также планируется обустройство большой детской площадки.

Интересный Таганрог

Монумент в честь 300-летия Таганрога. Фото: instagram.com/taganrogphoto

Самый популярный и самый интересный маршрут в Ростовской области – это, конечно, поездка в Таганрог. В этом городе очень много интересных памятников, музеев, домов, красивые набережные. Можно поехать самостоятельно, чтобы прогуляться по центру города, или присоединиться к одной из многочисленных экскурсий. Одного дня на осмотр города может и не хватить.

Памятник Петру-I. Фото: instagram.com/taganrogphoto

Красивых и памятных мест в Таганроге очень много, но я выделю лишь несколько. Во-первых, это Каменная лестница, по которой стоит подниматься очень медленно, чтобы не устать. Во-вторых, это набережная и вид на море. В-третьих, Александровские ряды с красивыми колоннами. И, конечно, обязательно нужно прогуляться по центральной Петровской улице и парку имени Горького.

Каменная лестница. Фото: instagram.com/taganrogphoto

Также в Таганроге расположено около 5 городских пляжей. Не верьте, что там везде глубина по колено. Есть и вполне глубокие пляжи.

Таганрогский залив. Фото: instagram.com/taganrogphoto

В Таганроге работает два железнодорожных вокзала – Таганрог-1 и Таганрог-2. До центра города удобнее добираться от вокзала Таганрог-2.

Железнодорожный вокзал Таганрог-1. Фото: instagram.com/taganrogphoto

В Ростовской области много и других мест, до которых легко доехать по железной дороге. Например, на остановке Лесхоз выходят многие любители активного отдыха и ночевок в палатке. В окрестностях пос. Донлесхоз даже располагаются небольшие скалы. Если ехать дальше на север, в 1,5 км от ост. 1034 км находится знаменитый парк отдыха Лога.

Донские просторы. Фото: instagram.com/bboleg

Парк Лога. Фото: instagram.com/parkloga

Для того, чтобы посмотреть что-то новое и интересное, не обязательно уезжать далеко из дома. Достаточно прийти на ж/д вокзал и купить билет. А электричка привезет вас туда, куда надо.

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