В подвале ростовской пятиэтажки нашли скелет человека

Сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства ЧП. Фото: Олег ЗОЛОТО

В подвале пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону нашли страшную находку: скелетированные останки мужчины. ЧП произошло в многоэтажке на улице Ларина, в районе РИИЖТа. Сейчас сотрудники регионального Следственного комитета выясняют, сколько времени он там пролежал и как там оказался.

По предварительным данным, погибший - 34-летний житель соседнего дома. Молодой мужчина пропал без вести еще в декабре прошлого года. По словам правоохранителей, вещи, в которых он ушел из дома в день исчезновения, совпадают с теми, что были одеты на страшной находке.

По слухам, несчастный - житель соседнего дома просто остался там взаперти. Однако, эта страшная версия пока кажется очень сомнительной. Даже если и так, то мужчине не составило бы труда стучать, кричать и всячески обозначить свое местоположение в запертом подвале. Но есть версия, что с ним там мог случиться какой-нибудь приступ…

Что касается самого подвала, то жильцы дома рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что там часто собирались любители выпить. Бесконечный дебош так достал жильцов, что сотрудники управляющей компании просто заперли подвал на ключ. А когда пришла пора отключить отопление, нашли то, что нашли..

Криминалисты говорят, что жильцы действительно могли не слышать специфический запах, если вентиляция была забитая. А тело за три месяца могло истлеть, потому что не было сырости.

Как сообщили корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, по факту обнаружения тела мужчины в подвале дома на улице Ларина проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Пока известно, что на теле несчастного признаков насильственной смерти не обнаружено.