80 лет «огненному выпуску»: Как ростовские медики спасали тысячи раненых в годы войны

Память с своих коллегах бережно хранят в музее медицинского вуза. Фото: РостГМУ.

В 1941 году Ростовский мединститут выпустил 1 300 молодых специалистов, объединив студентов 5-го и 4-го курсов. У врачей этого выпуска, по праву названного «огненным», трудная биография: они участвовали в военных сражениях, спасли жизнь тысячам раненых, работая в самых невероятных условиях. На войне не было скидки на молодость, неопытность, усталость и непредвиденные обстоятельства.

Блокнот с обложкой из кожи и металла. Фото: РостГМУ.

В память о выпускниках в вузе установлен обелиск, на котором высечены имена медиков, не вернувшихся с фронта: восемь гранитных табличек с 64-мя фамилиями медиков вуза, погибших в годы войны. Возле мемориала проходят все важные события вуза - начало года и выпускные, присяга военной кафедры и награждения. А некоторые вещи военных медиков стали экспонатами университетского музея. Например, блокнот с обложкой из кожи и металла. В 1941 году пуля попала в полевого доктора и выпускника мединститута Бориса Васильева, но, по счастливой случайности, зацепила металлическую часть блокнота и изменила направление. Врач был ранен, но выжил.

Борис Васильев. Фото: РостГМУ.

АМПУТАЦИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Борису Васильеву, как и многим юношам и девушкам, в эти огненные дни начавшейся войны вручали дипломы врачей с напутствием: «Наша Родина в опасности, идите, защищайте свое Отечество!». В первые месяцы войны военврач участвовал в оборонительных боях под Брянском. Получил тяжелые ранения, но в госпитале раны были подлечены, а речь восстановлена.

Боевое крещение молодого доктора началось в брянских лесах. Медпункт полка был развернут в небольшом овраге, с боков заросшем редкими деревьями и кустарниками. Напряженно работали врачи, фельдшеры, санитары, непрерывно подносившие раненых, число которых увеличивалось с невероятной быстротой.

Наладив работу, доктор решил разведать обстановку. По борозде, вплотную прижимаясь к земле, пополз на командный пункт, который находился на окраине села. Он слегка приподнял голову и выдал себя врагу. В то же мгновение почувствовал сильный удар и левое бедро невыносимо заныло. Васильев шевельнулся и сразу же ощутил второй удар – в лицо. Он потерял сознание. Придя в себя, понял, что ранен в щеку, шею и ногу, и что потерял много крови. Он с большим трудом пополз назад к оврагу, где размещалась медчасть. Противогаз, врачебная сумка и клинок показались ему тогда невыносимо тяжелыми.

Его положили на повозку и с другими ранеными отправили на восток. Спасли во второй раз. И в 1942-м военврач снова вернулся в строй. Борис Васильев принимал участие в боях на донской земле, на Северном Кавказе, воевал под Сталинградом. В последующие годы был участником сражений на Миусе, освобождал Донбасс, Южную и Западную Украину, дошел до Кракова.

На территории Кабардино-Балкарии запомнилась ему станция Майская, накануне подвергшаяся массированной бомбежке. Больше других пострадал санитарный поезд, где находилось много раненых. Одну хирургическую операцию Борису Васильеву пришлось делать в кювете, между железнодорожными путями. Лежащий красноармеец был ранен в ногу и истекал кровью. Правое бедро держалось лишь на лоскутке ткани. Медлить было нельзя, и врач срочно наложил жгут, остановив кровотечение. А затем под открытом небом провел ампутацию ноги. И этим спас бойцу жизнь.

Анатолий Шовкун. Фото: РостГМУ.

ОТ ФАШИСТОВ СПАСАЛА ТАБЛИЧКА "СЫПНОЙ ТИФ"

Анатолий Шовкун — был одним из выпускников 1941 года, прошедших войну. До этого работал на производстве токарем, но принял решение всю оставшуюся жизнь помогать людям.

После окончания 4-го курса мединститута работал главным врачом районной больницы, оборудованной под военный госпиталь. В подпольных условиях, на оккупированной территории, Анатолий Григорьевич, как единственный врач больницы, проводил операции, перевязки и лечил раненых. А чтобы спасти своих пациентов от фашистов проявил смекалку: вывесил на двери больницы табличку с надписью на латинском языке «Сыпной тиф».

- Моя мама, Лаура Владимировна, тоже была среди выпускников 1941 года, - рассказала Галина Анатольевна, дочь Шовкуна. - Я помню ее рассказы о том, как работал персонал больницы в то время. Не хватало лекарств, еды и чистой воды. Не было многих вспомогательных средств — бинты для перевязок стирали много раз и сушили на себе медсестры и санитарки.

После окончаний войны Анатолий Григорьевич вернулся в родной институт, в котором прошел путь от лаборанта до профессора, заведующего кафедрой детских инфекционных болезней.

Петр Коваленко. Фото: РостГМУ.

СОТНИ СЛОЖНЕЙШИХ ОПЕРАЦИЙ

22-летний Петр Коваленко в числе выпускников 1941 года досрочно окончил мединститут и отправлен на фронт старшим врачом стрелкового полка. Четыре фронтовых года Петр Петрович оперировал и при дневном свете, и при коптилках, и в землянках, и в палатках, исполняя одновременно должностные функции организатора медицинской службы в полку и медсанбате. В военно-полевых условиях молодой хирург проводил сложнейшие операции на желудке, кишечнике, сердце и легких - всего около пятиста.

В боях за освобождение Севастополя, будучи начальником медсанбата, в течение многих суток, в прифронтовых условиях, не покидая операционную, он оказывал помощь раненым. Позже многие из них с благодарностью вспоминали молодого майора медицинской службы.

А в мае 1945-го получил приказ принять военные лазареты немцев в городе Либаве, собрал всех немецких врачей, навел порядок в лазаретах и спас жизни многим раненым.

Петр Петрович, кстати, одним из первых применил способ отогревания обмороженных участков тела водой комнатной температуры. Новый способ в фронтовых условиях оправдал себя. Вскоре его стали применять во многих войсковых соединениях.

Юрий Деркачев. Фото: РостГМУ.

ВЫНЕС С ПОЛЯ БОЯ ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК

Немцы стремительно наступали на юге, советские войска с трудом сдерживали их наступление. Ожесточенные бои шли между Доном и Волгой. Именно здесь стрелковый полк, в котором служил Юрий Деркачев, попал в окружение. Дальше - плен. Но и там он продолжал выполнять свой долг. А после вместе с несколькими красноармейцами молодой доктор совершил побег. Долго пробирались они к своим по уже оккупированной немцами территории. Затем - спецлагерь НКВД. А после года проверок и тяжелых работ на руднике Юрий Васильевич был отправлен на фронт.

14 января 1945 года под огнем противника при штурме укрепленного района он оказал первую помощь и вынес с поля боя с оружием 27 человек – раненых бойцов и офицеров. А через четыре дня во время напряженного боя при овладении города Страхово оказал первую помощь и вынес с поля боя 14 бойцов и офицеров.

В тот же день при переходе противника в контратаку уничтожил семь гитлеровцев, пробившихся в тыл наших боевых порядков. Будучи раненым продолжал оставаться на поле боя, выполняя боевую задачу.

Юлиа Рудакова. Фото: РостГМУ.

ПО 50 ОПЕРАЦИЙ ЗА НОЧЬ

Юлии Рудаковой приходилось по несколько суток подряд не отходить от операционного стола, случалось нередко, что от снарядов и бомб, подрывавшихся вокруг, пол в оборудованной операционной ходил ходуном, но хирург крепко держала скальпель в руках.

Незабываемым на всю жизнь остался бой в Закарпатской Украине: Юля Ивановна делала по 50 операций за ночь. Когда боевые части продвигались вперед, 314-й медсанбат неотступно следовал за своей дивизией.

Под утро из 69-го полка привезли тяжелораненых. При этом сообщили, что прорвались с большим трудом, отбиваясь от врага, оказавшегося на пути следования. На рассвете стало известно, что медсанбат окружен, на окраине села, в овраге – противник, нужно обороняться. Все мужчины и свободные от операций врачи взялись за оружие. Обстановка стала крайне напряженной, стрельба доносилась отчетливое близко, раненые прямо с поля боя поступали непрерывными потоками.

В тот момент, когда Юлия Ивановна только что закончила ампутацию, она услышала: «Через дом – немцы!». Поддерживая раненого, у которого еще не прошел наркоз, отважный медик вышла из школы и вдруг лицом к лицу столкнулась с гитлеровским автоматчиком. Ошалело посмотрев на женщину в белой маске и в халате, в резиновых хирургических перчатках, немец попятился, а врач вместе с раненым моментально свернули за угол – там был небольшой ров, заросший кустарником.

Елизавета Саркисянц. Фото: РостГМУ.

"ПОМНИМ - ЭТО БЕРЕЖЕТ МЕНЯ"

Елизавета Саркисянц мечтала стать акушером-гинекологом. В 1941-м окончила институт и добровольно вступила в ряды Красной армии. В 1942-м принимала участие в обороне Севастополя.

На стенде в музее университета можно прочесть строки из ее подлинных писем к матери. Она писала Ольге Аркадьевне: «Мамочка, родная моя, вчера получила твою открытку полную тревоги. Как хочется успокоить тебя и поскорее, но письма идут не менее 12 дней – и то с неполной гарантией. Но что писать о нашей жизни? Вы приблизительно все знаете из газет, одним словом, переживаем незабываемые дни. Но все это ничего, лишь бы средства оправдали цель. А ты, мама, только помни обо мне – это бережет меня…»

Письмо матери. Фото: РостГМУ.

А в последнем письме матери она писала: «… надеюсь только на хорошее, и оно без сомнения наступит как для всех, так и для меня… вопреки всякой логике оказалось, что и в такое время можно быть лично счастливой, мне выпал такой выигрыш… Света нет, конечно, перед глазами море, дым пожарищ и шумы, много шумов, разных шумов…»

Только тот, кто воевал и был в Севастополе, знает, что это были за шумы – это был грохот последних боев, когда севастопольцы снабжались только подводными лодками. На одной из таких увозила раненых защитников Севастополя Елизавета Арамовна. Их лодка была потоплена…