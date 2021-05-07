80 лет «огненному выпуску»: Как ростовские медики спасали тысячи раненых в годы войны

Память с своих коллегах бережно хранят в музее медицинского вуза. Фото: РостГМУ.
В 1941 году Ростовский мединститут выпустил 1 300 молодых специалистов, объединив студентов 5-го и 4-го курсов. У врачей этого выпуска, по праву названного «огненным», трудная биография: они участвовали в военных сражениях, спасли жизнь тысячам раненых, работая в самых невероятных условиях. На войне не было скидки на молодость, неопытность, усталость и непредвиденные обстоятельства.
Блокнот с обложкой из кожи и металла. Фото: РостГМУ.
В память о выпускниках в вузе установлен обелиск, на котором высечены имена медиков, не вернувшихся с фронта: восемь гранитных табличек с 64-мя фамилиями медиков вуза, погибших в годы войны. Возле мемориала проходят все важные события вуза - начало года и выпускные, присяга военной кафедры и награждения. А некоторые вещи военных медиков стали экспонатами университетского музея. Например, блокнот с обложкой из кожи и металла. В 1941 году пуля попала в полевого доктора и выпускника мединститута Бориса Васильева, но, по счастливой случайности, зацепила металлическую часть блокнота и изменила направление. Врач был ранен, но выжил.
Борис Васильев. Фото: РостГМУ.
АМПУТАЦИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Борису Васильеву, как и многим юношам и девушкам, в эти огненные дни начавшейся войны вручали дипломы врачей с напутствием: «Наша Родина в опасности, идите, защищайте свое Отечество!». В первые месяцы войны военврач участвовал в оборонительных боях под Брянском. Получил тяжелые ранения, но в госпитале раны были подлечены, а речь восстановлена.
Боевое крещение молодого доктора началось в брянских лесах. Медпункт полка был развернут в небольшом овраге, с боков заросшем редкими деревьями и кустарниками. Напряженно работали врачи, фельдшеры, санитары, непрерывно подносившие раненых, число которых увеличивалось с невероятной быстротой.
Наладив работу, доктор решил разведать обстановку. По борозде, вплотную прижимаясь к земле, пополз на командный пункт, который находился на окраине села. Он слегка приподнял голову и выдал себя врагу. В то же мгновение почувствовал сильный удар и левое бедро невыносимо заныло. Васильев шевельнулся и сразу же ощутил второй удар – в лицо. Он потерял сознание. Придя в себя, понял, что ранен в щеку, шею и ногу, и что потерял много крови. Он с большим трудом пополз назад к оврагу, где размещалась медчасть. Противогаз, врачебная сумка и клинок показались ему тогда невыносимо тяжелыми.
Его положили на повозку и с другими ранеными отправили на восток. Спасли во второй раз. И в 1942-м военврач снова вернулся в строй. Борис Васильев принимал участие в боях на донской земле, на Северном Кавказе, воевал под Сталинградом. В последующие годы был участником сражений на Миусе, освобождал Донбасс, Южную и Западную Украину, дошел до Кракова.
На территории Кабардино-Балкарии запомнилась ему станция Майская, накануне подвергшаяся массированной бомбежке. Больше других пострадал санитарный поезд, где находилось много раненых. Одну хирургическую операцию Борису Васильеву пришлось делать в кювете, между железнодорожными путями. Лежащий красноармеец был ранен в ногу и истекал кровью. Правое бедро держалось лишь на лоскутке ткани. Медлить было нельзя, и врач срочно наложил жгут, остановив кровотечение. А затем под открытом небом провел ампутацию ноги. И этим спас бойцу жизнь.
Анатолий Шовкун. Фото: РостГМУ.
ОТ ФАШИСТОВ СПАСАЛА ТАБЛИЧКА "СЫПНОЙ ТИФ"
Анатолий Шовкун — был одним из выпускников 1941 года, прошедших войну. До этого работал на производстве токарем, но принял решение всю оставшуюся жизнь помогать людям.
После окончания 4-го курса мединститута работал главным врачом районной больницы, оборудованной под военный госпиталь. В подпольных условиях, на оккупированной территории, Анатолий Григорьевич, как единственный врач больницы, проводил операции, перевязки и лечил раненых. А чтобы спасти своих пациентов от фашистов проявил смекалку: вывесил на двери больницы табличку с надписью на латинском языке «Сыпной тиф».
- Моя мама, Лаура Владимировна, тоже была среди выпускников 1941 года, - рассказала Галина Анатольевна, дочь Шовкуна. - Я помню ее рассказы о том, как работал персонал больницы в то время. Не хватало лекарств, еды и чистой воды. Не было многих вспомогательных средств — бинты для перевязок стирали много раз и сушили на себе медсестры и санитарки.
После окончаний войны Анатолий Григорьевич вернулся в родной институт, в котором прошел путь от лаборанта до профессора, заведующего кафедрой детских инфекционных болезней.
Петр Коваленко. Фото: РостГМУ.
СОТНИ СЛОЖНЕЙШИХ ОПЕРАЦИЙ
22-летний Петр Коваленко в числе выпускников 1941 года досрочно окончил мединститут и отправлен на фронт старшим врачом стрелкового полка. Четыре фронтовых года Петр Петрович оперировал и при дневном свете, и при коптилках, и в землянках, и в палатках, исполняя одновременно должностные функции организатора медицинской службы в полку и медсанбате. В военно-полевых условиях молодой хирург проводил сложнейшие операции на желудке, кишечнике, сердце и легких - всего около пятиста.
В боях за освобождение Севастополя, будучи начальником медсанбата, в течение многих суток, в прифронтовых условиях, не покидая операционную, он оказывал помощь раненым. Позже многие из них с благодарностью вспоминали молодого майора медицинской службы.
А в мае 1945-го получил приказ принять военные лазареты немцев в городе Либаве, собрал всех немецких врачей, навел порядок в лазаретах и спас жизни многим раненым.
Петр Петрович, кстати, одним из первых применил способ отогревания обмороженных участков тела водой комнатной температуры. Новый способ в фронтовых условиях оправдал себя. Вскоре его стали применять во многих войсковых соединениях.
Юрий Деркачев. Фото: РостГМУ.
ВЫНЕС С ПОЛЯ БОЯ ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК
Немцы стремительно наступали на юге, советские войска с трудом сдерживали их наступление. Ожесточенные бои шли между Доном и Волгой. Именно здесь стрелковый полк, в котором служил Юрий Деркачев, попал в окружение. Дальше - плен. Но и там он продолжал выполнять свой долг. А после вместе с несколькими красноармейцами молодой доктор совершил побег. Долго пробирались они к своим по уже оккупированной немцами территории. Затем - спецлагерь НКВД. А после года проверок и тяжелых работ на руднике Юрий Васильевич был отправлен на фронт.
14 января 1945 года под огнем противника при штурме укрепленного района он оказал первую помощь и вынес с поля боя с оружием 27 человек – раненых бойцов и офицеров. А через четыре дня во время напряженного боя при овладении города Страхово оказал первую помощь и вынес с поля боя 14 бойцов и офицеров.
В тот же день при переходе противника в контратаку уничтожил семь гитлеровцев, пробившихся в тыл наших боевых порядков. Будучи раненым продолжал оставаться на поле боя, выполняя боевую задачу.
Юлиа Рудакова. Фото: РостГМУ.
ПО 50 ОПЕРАЦИЙ ЗА НОЧЬ
Юлии Рудаковой приходилось по несколько суток подряд не отходить от операционного стола, случалось нередко, что от снарядов и бомб, подрывавшихся вокруг, пол в оборудованной операционной ходил ходуном, но хирург крепко держала скальпель в руках.
Незабываемым на всю жизнь остался бой в Закарпатской Украине: Юля Ивановна делала по 50 операций за ночь. Когда боевые части продвигались вперед, 314-й медсанбат неотступно следовал за своей дивизией.
Под утро из 69-го полка привезли тяжелораненых. При этом сообщили, что прорвались с большим трудом, отбиваясь от врага, оказавшегося на пути следования. На рассвете стало известно, что медсанбат окружен, на окраине села, в овраге – противник, нужно обороняться. Все мужчины и свободные от операций врачи взялись за оружие. Обстановка стала крайне напряженной, стрельба доносилась отчетливое близко, раненые прямо с поля боя поступали непрерывными потоками.
В тот момент, когда Юлия Ивановна только что закончила ампутацию, она услышала: «Через дом – немцы!». Поддерживая раненого, у которого еще не прошел наркоз, отважный медик вышла из школы и вдруг лицом к лицу столкнулась с гитлеровским автоматчиком. Ошалело посмотрев на женщину в белой маске и в халате, в резиновых хирургических перчатках, немец попятился, а врач вместе с раненым моментально свернули за угол – там был небольшой ров, заросший кустарником.
Елизавета Саркисянц. Фото: РостГМУ.
"ПОМНИМ - ЭТО БЕРЕЖЕТ МЕНЯ"
Елизавета Саркисянц мечтала стать акушером-гинекологом. В 1941-м окончила институт и добровольно вступила в ряды Красной армии. В 1942-м принимала участие в обороне Севастополя.
На стенде в музее университета можно прочесть строки из ее подлинных писем к матери. Она писала Ольге Аркадьевне: «Мамочка, родная моя, вчера получила твою открытку полную тревоги. Как хочется успокоить тебя и поскорее, но письма идут не менее 12 дней – и то с неполной гарантией. Но что писать о нашей жизни? Вы приблизительно все знаете из газет, одним словом, переживаем незабываемые дни. Но все это ничего, лишь бы средства оправдали цель. А ты, мама, только помни обо мне – это бережет меня…»
Письмо матери. Фото: РостГМУ.
А в последнем письме матери она писала: «… надеюсь только на хорошее, и оно без сомнения наступит как для всех, так и для меня… вопреки всякой логике оказалось, что и в такое время можно быть лично счастливой, мне выпал такой выигрыш… Света нет, конечно, перед глазами море, дым пожарищ и шумы, много шумов, разных шумов…»
Только тот, кто воевал и был в Севастополе, знает, что это были за шумы – это был грохот последних боев, когда севастопольцы снабжались только подводными лодками. На одной из таких увозила раненых защитников Севастополя Елизавета Арамовна. Их лодка была потоплена…
Обелиск, на котором высечены имена медиков, не вернувшихся с фронта. Фото: РостГМУ.