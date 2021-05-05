На Украине объявили награду за информацию о местоположении Басты

Баста ничего не сообщал о своей поездке в Киев. Фото: Александр ГЛУЗ

На Украине бывший глава одесского «Правого сектора»*(запрещенная в России организация, - прим. автр.) Сергей Стерненко объявил о приезде рэпера Басты в Киев. В своих соцсетях он призвал читателей следить за местоположением музыканта.

Стерненко сообщил, что Басту заметили в одном из киевских ресторанов. По его словам, в конце июня рэпер якобы собирается дать концерты на Украине. Однако Стерненко выступил против появления Василия Вакуленко на сценах страны. Свою позицию он объяснил тем, что Баста гастролировал в Крыму.

Более того, своих подписчиков автор поста попросил сообщать о местоположении музыканта.

— Если у вас есть информация о остановках и перемещении Басты, дайте знать. Гарантированы анонимность и денежное вознаграждение, — написал Стерненко.

Позже он добавил, что «неравнодушные граждане готовы отдать уже около 1000 долларов».

Сам же Василий Вакуленко пока никак не комментировал ситуацию. Кроме того, он не сообщал о своей поездке и планах выступить в Киеве. Единственный концерт, который он официально анонсировал в соцсетях, пройдет начале июля в «Лужниках».

*Запрещенная в России организация