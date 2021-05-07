В Ростов-на-Дону прибыл ретро-поезд «Победа»

Фото: пресс-служба СКЖД

Легендарный ретро-поезд «Победа» прибыл 6 мая в Ростов-на-Дону. Это его седьмая остановка за неделю. К слову, традиция встречать праздничный состав зародилась еще одиннадцать лет назад. За эти годы он прошел более 20 тысяч километров, а агитбригада дала около 80 концертов. Но каждое прибытие ретро-поезда на перроны, безусловно, яркое и долгожданное событие. Так было и на этот раз.

Фото: пресс-служба СКЖД

ФРОНТОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ И ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Уже за час до прибытия на вокзале Ростов-Главный была слышна музыка военных лет. Погода выдалась солнечной. А на перроне - особенно многолюдно.

Фото: пресс-служба СКЖД

На первой платформе развернулись тематические площадки. Вот - фотозона, а здесь - можно осмотреть современную военную технику и вооружение. Рядышком - мастер-класс, где учили складывать фронтовые письма-треугольники. Повсюду звучали передающиеся из поколение в поколение песни военных лет, которые под баян исполняли артисты в военной форме. А еще каждый желающий мог получить георгиевскую ленточку - символ праздника.

Фото: пресс-служба СКЖД

Когда на часах пробило 11:00, все услышали звуки, которые сложно с чем-то спутать. Народ затаил дыхание. И, буквально через несколько минут, празднично украшенный белыми цветами состав появился на перроне. Ретро-поезд «Победа» возвестил о своем прибытии протяжным гудком паровоза Эр739-99. Именно он во время Сталинградской битвы работал в прифронтовой зоне.

Фото: пресс-служба СКЖД

«СОХРАНЯТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ПАМЯТЬ»

Во время торжественного мероприятия собравшихся поприветствовал начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин.

- Курсирование ретро-состава по Северо-Кавказской магистрали стало уже доброй традицией в преддверии Дня Победы, - обратился он к гостям праздника. - Главная цель этой патриотической акции -напомнить жителям Юга России о событиях военных лет, о том, какой ценой далась нашей стране Победа. Это помогает сохранять и передавать память из поколения в поколение, сделать так, чтобы для молодых людей слова об уважении к великому прошлому, к подвигу наших уважаемых ветеранов не являлись пустым звуком.

Фото: пресс-служба СКЖД

Также на празднике присутствовал и заместитель губернатора региона Виктор Вовк. В свою очередь он отметил, что в годы войны Ростовская область неоднократно становилась местом ожесточенных боев. И на железнодорожниках лежала огромная ответственность за формирование составов, доставку бойцов и грузов, восстановление инфраструктуры.

- Масштаб этих задач в мирное время во многом удается осознать благодаря таким проектам, как ретро-поезд «Победа», - заключил Виктор Николаевич.

В СОСТАВ ДОБАВИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ

Торжественная часть продолжилась праздничным концертом на главной сценической площадке. Тематическую программу, посвященную событиям Великой Отечественной войны, подготовили артисты Ансамбля песни и пляски донских казаков им. Квасова, Дворца культуры железнодорожников, вокального ансамбля «Успех» РГУПС и других творческих коллективов донской столицы.

Фото: пресс-служба СКЖД

Артисты признаются: каждый концерт - неповторим. В этом году была поднята тема 1941 года. Интересные факты находили в старых газетах, письмах и воспоминаниях фронтовиков. Именно на их основе создавали новые хореографические и вокальные номера. В итоге, каждое выступление получилось очень трогательным и запоминающимся.

К слову, в этом году в состав ретро-поезда «Победа» добавили новую технику, которая перевозилась на двух железнодорожных платформах: грузовой автомобиль «Полуторка» и танк Т-70. Последний - реальный участник боевых действий. Эта машина из экспозиции Донского военно-исторического музея.

Фото: пресс-служба СКЖД

Во время стоянки ретро-поезда на станции Ростов-Главный десятки жителей города смогли осмотреть вагон-теплушку, забраться в будку машиниста и просто сделать красивые селфи на фоне нарядно украшенного паровоза. Через два часа после прибытия исторический состав отправился на станцию Гниловская. Там на экспозиционной площадке он будет ожидать следующего года, когда настанет время отправиться в путь по новому маршруту.