По колено в грязи: дорога на кладбище донского хутора Рябичев оказалась полосой препятствий

После дождей дорога к кладбищу выглядит примерно так. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Проблемы с доступностью кладбища в хуторе Рябичев Ростовской области оказались предметом пристального внимания. В Сети люди рассказали, что не могли добраться до могил из-за плохой дороги. По свидетельствам хуторян, проблематично было довезти умерших родственников к местам погребения или просто посетить могилы особенно после дождей.

"ГРЯЗЬ БЫЛА ПО КОЛЕНО"

- Грязь была по колено: ни пройти ни проехать, - сообщила Виктория, попросившая не называть фамилию. - А когда все высыхало, появлялись глубокие колеи.

Подтверждение этим словам есть и в Интернете - появилось видео похоронной процессии, которая затянулась из-за сложной дороги. Люди не могли сразу пройти к могилам, так как их ноги утопали в грязи.

Действительно, сложно пройти с грузом на руках, когда буквально тонешь в непроходимой жиже. Родственники умершего тогда приняли единственно возможное в этой ситуации решение и пошли с телом покойного через рощу.

"СЕЙЧАС НАСЫПАЛИ ЩЕБНЯ"

Впрочем, сейчас, по словам жителей хутора, ситуация немного изменилась. Местные власти некоторое время назад все же занялись этой проблемой: чтобы облегчить подходы, насыпали щебень.

- Раньше только с трактором можно было пройти. Сейчас, правда, насыпали щебня, - рассказал "КП - Ростов-на-Дону" хуторянин Евгений. - Вроде бы стало немного лучше. Не могу судить наверняка, потому что хоронил родственника еще зимой, тогда земля была замерзшая. Щебень есть, но общую ситуацию это не сильно меняет. Хотелось бы, конечно, более удобную дорогу.

К сожалению, в преддверии праздников получить оперативные комментарии из администраций сельского поселения и Волгодонского района не удалось.