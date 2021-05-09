Участники Парада Победы 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону: «Вспомнить подвиг дедов — наш долг и честь»

Семья Василенко пришли на парад большим составом. Фото: Екатерина Попова.

В Ростове-на-Дону сотни людей собрались на Театральной площади, чтобы почтить память погибших в Великую Отечественную войну. Участники Парада Победы 9 мая 2021 рассказали «КП-Ростов», почему они пришли на место шествия и что для них значит День Победы.

Люди стали начали собираться на Театральной площади задолго до начала парада. Кто-то пришел всей семьей: взрослые — с фотографиями воевавших родственников, дети — с флагами и цветами. Ростовчанка Евгения Власова ожидала шествие с супругом и двумя детьми.

Евгения Власова пришла с мужем и детьми. Фото: Александра Какасьева.

— Парад Победы значит для нашей семьи гордость память. Оба наших дедушки были на войне, прошли ее. И вот их дети и правнуки идут на парад, счастливые и в форме. Так и должно быть! — говорит Евгения.

На Театральную площадь приехали почетные гости — ветераны. Им помогают волонтеры и родственники. Сероштан Вячеслав Иванович ежегодно ходит на парад, несмотря на возраст.

— Я родился в 1939 году. Отец ушел воевать. Нас было трое в семье, а я самый меньший. Для меня 9 мая — важная дата, поэтому я здесь. Но и о здоровье позаботился — сделал прививки и сдал тесты, — говорит Вячеслав Иванович.

Почетными зрителями парада стали ветераны. Фото: Екатерина Попова.

Сухомлинов Илья Львович приехал даже не из Ростовской области, а далекого Черноморска. Он — бывший офицер морской авиации. Посещение парада считает своим долгом.

— Приезжаю на Театральную площадь каждый год. Но это не просто традиция. Прийти сюда и вспомнить подвиг дедов — наш долг и честь! — говорит Илья Львович.

Бывший офицер морской авиации приехал в Ростов из Черноморска. Фото: Александра Какасьева.

Были и те, кто пришел на Парад поддержать близких. У Анатолия Козынкова в праздничном шествии участвует сын.

— Пришел посмотреть на сына, он у меня – рядовой-срочник. Ну и, конечно, для нашей семьи День Победы — не просто праздник, а важная дата. Мой дед воевал в Великой Отечественной, — говорит ростовчанин.

Люди почтили память погибших героев. Фото: Владимир Добрицкий.

Семья Василенко на Парад Победы всегда ходит большим составом. Елена Василенко сегодня на шествии с сестрой Еленой, мужем Василием и племянницей Машей. У сегодня у них тройной праздник — 9 мая они отмечают не только Победу, но и день рождения Василия и Маши.

Каждый год в этот день они сначала ходят на Театральную площадь и только потом справляют именины. Есть у них и другие добрые традиции.

Кто-то пришел на парад в военной форме, а кто-то - в традиционном казачьем наряде. Фото: Екатерина Попова, Александра Какасьева.

— Сначала идем на парад, вспоминаем наших близких, которые воевали. Чтим всех героев, которые подарили нам доброе небо над головой. После парада обязательно приготовим полевую кашу — как положено, гречка с тушенкой, морковкой и луком. И только потом отмечаем день рождения. Сначала нужно почтить всех героев, которые подарили нам мирное небо! — говорит Елена Василенко.