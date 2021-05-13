Есть ли будущее у электрических самокатов в Ростове

Самокаты только приходят в жизнь ростовчан. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

На улицах Ростова с приходом весны появилось большое количество электрических самокатов. Шеринговые компании по всему городу начали организовывать площадки, где можно арендовать понравившийся транспорт. Двухколесному транспорту пророчат серьезные перспективы в сфере пассажирских перевозок, насколько городская среда донской столицы приспособлена для передвижения на самокатах?

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ИЛИ В ПОТОКЕ?

- Сначала я хотел купить самокат, но там цена кусается поэтому решил взять напрокат и прокатиться. В первые же пять минут чуть ли не сломал себе нос, - рассказывает студент Михаил. - Плитка в скверах лежит не ровно, а там где асфальт - торчат люки. На самокате небольшие колеса поверхность для движения должна быть идеальной, а то можно упасть.

Действительно, участков для спокойной езды на самокате практически нет. Приходится либо двигаться в толпе, или выходить на дорогу и направляться по обочине. По краю автомобильной дороги ехать совсем не безопасно. Многие автомобилисты бросают свой транспорт в неположенном месте, его приходиться объезжать, тем самым преграждается путь автобусам, которые едут по крайней полосе.

Несмотря на свой детский вид, самокаты могут развивать скорость до 40 км, что сопоставимо с бензиновым скутером. Двигаться с такой скоростью становится небезопасно среди людей. Поэтому во многих городах организуют выделенные полосы для двухколесного транспорта в пешеходных и парковых зонах. Также власти в разных субъектах планируют ограничить скорость передвижения самокатов до 15 км в час.

Их много в центре города. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

А НУЖНА ЛИ "ВЫДЕЛЕНКА"?

Городскому пространству всегда приходилось лавировать между пешеходами и автомобилистами. Сейчас в эту борьбу постепенно вступает и двухколесный транспорт. Если с пешеходной зоны можно урвать пару метров под движение самокатов, то с автомобильной дороги это сделать более проблематично.

Из-за этого пока ростовчане пока используют электрические самокаты только для прогулок, а не как альтернативу городскому транспорту. Пробки из автомобилей в Ростове видели все, но вот заторы из самокатов и лонгбордов пока не ощутимы.

Другой момент целиком касается "шеринговых" самокатов. Некоторые горожане в силу своей бескультурности не в состоянии поставить самокат как положено, они бросают их в любом удобном для себя месте. В результате электрический транспорт лежит посреди улицы или перегораживает подход к остановке. Самокаты даже умудряются выкидывать в мусорку. С подобными актами, по возможности, пытаются бороться владельцы арендных компаний, но проследить за всей продукцией им не удается.

А КАК У НИХ

Комитет по транспорту в городе Санкт-Петербург ввел ограничения скорости движения для арендных электросамокатов. Каршеринговые компании должны электронно ограничить скорость своего транспорта до 15 км в час. Также в северной столице запретили парковку электросамокатов у метро и на пути следования пассажиров. Оставлять самокат возле остановок общественного транспорта в пределах 15-ти метров также нельзя.

На набережной Ростова это популярное средство для передвижния. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КСТАТИ

В Городскую думу Ростова такие инициативы пока не поступали

- В настоящее время в городе не планируется вводить ограничение скорости для самокатов, - рассказали там. - В этом нет острой необходимости. Если подобная инициатива и будет разрабатываться, то ее должны изучить структуры Минтранса и МВД. Если посмотреть на пример северной столицы, то там ограничения касаются только арендных самокатов, а не личных - тех, которые у людей в собственности.

ОФИЦИАЛЬНО

"Не являются транспортными средствами"

- К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относят роликовые коньки, самокаты, сигвеи, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, моноколеса и иные средства, - рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Ростовской области. - Некоторые устройства, схожие по конструкции с СИМ, имеющие электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВТ и максимальную конструктивную скорость более 50 км в час относятся к автотранспортным средствам категории L и для управления ими необходимо наличие специального права управления транспортными средствами соответствующей категории "М" и "А". Несмотря на то, что, согласно правилам дорожного движения, средства индивидуальной мобильности не являются транспортными средствами, передвижение на них создает реальную угрозу жизни и здоровья ребенка. Приобретая такой подарок, помните что безответственное отношение к безопасному участию в дорожном движении может привести к трагическим последствиям.