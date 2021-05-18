Как при помощи изоленты обмануть автопилот Tesla

Фото: instagram.com/teslamotors

Недавно автомобиль Tesla Model попал в резонансное ДТП, в результате которого погибло 2 человека. Эксперты решили проверить – насколько легко обмануть систему контроля автомобиля, в котором нет водителя. И оказалось, что для этого достаточно 2 рулонов изоленты.

Эксперимент провел Джейк Фишер – один из руководителей по программе тестирования автомобилей. Вначале он пристегнул ремень безопасности, потом сел на кресло водителя. Далее Джейк задействовал автопилота и выехал на закрытый трек. При сброшенной до нуля скорости и без отключения системы автономного управления, испытатель подвесил на левую спицу руля 2 рулона изоленты. После такого утяжеления машина продолжила «думать», что водитель все еще за рулем, даже когда Фишер перебрался на место пассажира и стал управлять автомобилем при помощи клавиш.

Испытатель отметил, что меры безопасности новой Теслы все еще недостаточны, и ее легко обмануть. И ему даже стало страшно.

Многие специалисты отмечают, что будущее за беспилотными автомобилями. Но пока до этого еще далеко.