Устроивший стрельбу в школе в Казани страдал от заболевания мозга. Как распознать расстройство у подростка — комментарий ростовского психиатра

Трагедия произошла в казанской школе № 175. Фото: Владимир Крупский, очевидцы.

11 мая бывший ученик устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. У задержанного 19-летнего Ильназа Галявиева было заболевание головного мозга. При этом на учете у психиатра он не состоял. Главный внештатный терапевт донского Минздрава Сергей Выгонский рассказал «КП», какие странности в поведении подростка должны насторожить родителей.

ЧТО МОЖЕТ НАСТОРОЖИТЬ?

— Если говорить об этом случае, имели место странные высказывания в соцсетях. Он писал, что он — бог, а другие люди не представляют ценности. Пока не было экспертизы, нельзя дать оценку его поведению. Но очевидно, что это должно было насторожить близких, знакомых, — говорит Сергей Выгонский.

Фото с места преступления. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Родственники замечали, что в начале года Ильназ стал вспыльчивее и агрессивнее. Выгонский подчеркивает, что такие изменения в поведении тоже требуют внимания. Сильные негативные эмоции — один из признаков серьезных проблем с психикой.

ЗАМКНУТЫЙ = ОПАСНЫЙ?

А вот замкнутость, которую приписывают Ильназу, может и не предвещать ничего опасного. Иногда это всего лишь следствие темперамента.

— У каждого человека есть внутренний мир переживаний, который раскрывается через речь. Родителям, если их что-то беспокоит, стоит обратить внимание на то, о чем говорит ребенок, чем он увлекается. Все это дает более полную картину ситуации.

В первую очередь специалист предлагает поговорить с ребенком. Ну а если появились серьезные опасения, не стоит тянуть с консультацией специалиста — психотерапевта или даже психиатра.

В результате стрельбы погибли девять человек. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

— Чем раньше выявлено расстройство, тем больше шансов на успешное лечение. Как правило, раннее лечение позволяет привести человека к длительному стабильному состоянию, — объясняет психиатр.

УЖЕСТОЧИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Врач считает, что нужно тщательнее проверять желающих получить разрешение на оружие. Сейчас чтобы получить документы, достаточно проверки одного психиатра. Специалист смотрит, не обращался ли человек за помощью, и изучает его текущее состояние. Выгонский уверен, что обследование должно быть комплексным, и проводить его должны несколько медиков.

— Во-первых, нужно проводить тестирование состояния психики. Во-вторых, человека должна обследовать коллегия, состоящая как минимум из трех человек, — комментирует психиатр.

Важно, по мнению психиатра, усилить и психологическую поддержку учащихся в школах. Дети могут быть жестокими, устраивать травлю одноклассников. Такие случаи, говорит специалист, нужно отслеживать.

— С обеими сторонами конфликта должны работать психологи и педагоги. Нужно проводить консультации и тренинги, чтобы улучшить атмосферу в коллективе. Часть психических расстройств носят психологических характер. Поэтому нужно уменьшить переживания подростка, чтобы потом они не переросли в более серьезную проблему.

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