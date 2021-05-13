Дилерский центр LADA ТЕМП АВТО в Ростовской области

Фото: ТЕМП АВТО

В Ростовской области компания «Темп Авто» впервые вышла на автомобильный рынок осенью 1999 года. В настоящее время компания является одним из крупнейших дилерских центров марки LADA в Ростовской области. В ее структуре не только автосалон, но и сервисный техцентр, малярно-кузовной участок, центр по установке доп. оборудования, магазин автозапчастей и автомобильных аксессуаров. Высококвалифицированные специалисты автосервиса, прошедшие обучение и сертификацию у производителя, обеспечивают высокое качество выполненных работ. Лозунг компании – «Всё в Темпе!».

Фото: ТЕМП АВТО

О бренде

Автомобили марки LADA традиционно самые популярные у россиян. Машины, сошедшие с конвейеров производителя, уверенно занимают первое место по продажам в России. Преимущества автомашин LADA – неприхотливость, простота в обслуживании, наличие большого количества запчастей, оптимальное соотношение цена-качество. LADA идеально подходит как для города, так и для сельской местности.

Фото: ТЕМП АВТО

Фото: ТЕМП АВТО

Награды дилерского центра

Победитель Всероссийского дилерского соревнования 2017 в номинации «Лучший дилер в Южном федеральном округе».

По результатам Глобального рейтинга производителя в 2020 году - 1 место по в Южному федеральному округу.

Фото: ТЕМП АВТО

Модельный ряд

В дилерском центре LADA ТЕМП АВТО можно приобрести модели автомобилей:

Largus, Granta, Vesta, Xray, Niva Travel, Niva legend, коммерческие автомобили LADA.

Среди новинок бренда можно отметить марки: LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, Niva Travel, обновленный Largus, Vesta и Xray серии Black, Largus Cross и Granta Cross в специальной серии Quest, 4х4 с новым интерьером, XRAY Cross: первая LADA с сервисами Яндекс.Авто.

Компания искренне гордится тем, что тысячи покупателей могут реализовать мечту о собственном автомобиле, поэтому каждому покупателю гарантирован широкий выбор моделей. Специалисты дилерского центра не просто предлагают клиентам комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей, а стремятся удовлетворить все пожелания будущих автовладельцев.

Фото: ТЕМП АВТО

Дилерский центр LADA ТЕМП АВТО

г. Аксай, ул. Западная 37Е

тел. +7 (863) 268-88-88

Официальный сайт: https://tempauto.lada.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/ladatempauto/

ВКонтакте: https://vk.com/ladatempauto

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