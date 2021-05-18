Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 мая 2021: число зараженных дончан перевалило за 91,5 тысячи

За сутки от коронавируса скончались 11 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 18 мая 2021 — заразились еще 76 жителей. Всего по Ростовской области заболели 202 человек. Число инфицированных с начала пандемии выросло до 91 535.

Случаи заражения выявили в 42 городах и районах области. Наибольшая доля новых зараженных, 34,7%, составляют жители в возрасте от 46 до 65 лет. 32,2% пациентов — от 18 до 45 лет; 19,8% — от 66 до 79 лет. 5,9% — старше 80 лет; 7,4% — дети.

За сутки от ковида вылечились 174 человека. За весь период — 81 957 зараженных.

Скончались еще 11 заболевших. Это три женщины и восемь мужчин. За все время жертвами коронавируса стали 4 237 жителя.