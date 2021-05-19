Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 мая 2021: скончались еще 16 зараженных дончан

За сутки заразились 200 дончан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 19 мая 2021 — заразились еще 75 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 200 человек. Общее число зараженных составило 91 735.

Новые случаи выявили в 45 городах и районах области. Среди заболевших 28% – в возрасте от 18 до 45 лет; 42,5% – от 46 до 65 лет; 16% – от 66 до 79 лет; 6,5% – старше 80 лет; 7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1 485 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся восемь человек.

За сутки выздоровели 170 зараженных. За все время от ковида вылечились 82 187 зараженных.

Подтвердилась смерть 16 инфицированных. Это восемь женщин в возрасте от 70 до 88 лет и восемь мужчин — от 50 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 253 человека.