Как грамотно расторгнуть договор о дополнительном страховании

Универсальный рецепт – перед подписанием изучить документ. Фото: Маковеева Светлана

О подводных камнях при заключении договоров добровольного страхования в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» рассказал заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Южного российского института управления РАНХиГС Николай Сармин.

- Как известно, страхование бывает обязательным (к примеру, автогражданской ответственности) или добровольным, - пояснил кандидат юридических наук. - Добровольное - это ваше желание, а не обязанность застраховать жизнь, здоровье, имущество и другие риски. Но иногда бывает, что совершил сделку, а потом думаешь: а зачем это я купил? Законодатель исходит из того, что очень часто сделка совершается на потребительском импульсе. Такая же ситуация возможна и в сфере добровольного страхования, когда через некоторое время потребитель понимает, что несколько погорячился, либо выясняет какие-то обстоятельства.

- И что делать?

- Универсальный рецепт - перед подписанием изучить договор. Да, зачастую это немалое количество страниц, при этом текст напечатан мелким шрифтом настолько, что тяжело читать и вникать. Но важно понять базовые моменты: какие риски покрываются, когда наступает страховая выплата либо следующий платеж, география действия договора и др. Но даже если вы подписали документ, а дома в спокойной обстановке еще раз прочитали и выяснили некоторые детали, у вас есть время на его расторжение.

Специально для этого законодатель в лице Банка России предусмотрел так называемый «период охлаждения» - в течение 14 календарных дней гражданин может отказаться от договора. Данное правило распространяется практически на все виды добровольного страхования в отношении физических лиц, в частности на страхование жизни, имущества, транспортных средств, медицину. Отмечу, что правилами и договором страхования условия для потребителя могут улучшаться и срок «периода охлаждения» будет продлен.

- От всех ли договоров можно отказаться?

- Есть исключения. В этот перечень входит страхование жизни и здоровья для тех, кто собирается выехать в другую страну, также нельзя вернуть деньги за отказ от «зеленой карты». Не могут обойтись без медицинской страховки иностранные граждане и лица без гражданства, которые находятся на территории России с целью осуществления трудовой деятельности. И еще одно исключение - не расторгается договор о добровольном страховании, если страховка является допуском лица к профессиональной деятельности, к примеру, нотариусом, оценщиком.

Но есть такие виды добровольного страхования, от которого вы можете отказаться, но несколько раз стоит подумать о последствиях. К примеру, если вы отдаете имущество в залог банку, то нужно быть готовым к тому, что у вас попросят его застраховать. Отказ может повлиять на повышение ставки по кредиту, либо финансовое учреждение оставляет за собой право потребовать досрочного возвращения денежных средств. Потому важно заранее уточнить все детали.

- Если гражданин принял решение отказаться от добровольной страховки, каков алгоритм его действий?

- Законодатель ничего сверхъестественного не предъявляет, алгоритм достаточно простой: в течение 14 дней или, если полисом предусмотрен более длительный период, потребитель должен заявить о своем желании расторгнуть договор. При этом звонка или сообщения на электронную почту недостаточно. Здесь у потребителя два пути. Первый – личный. Он берет с собой паспорт, все сопутствующие договору документы и направляется в офис страховой организации, где ему выдают бланк, который он заполняет. Заявление об отказе надо составить в двух экземплярах: один страховщику, второй с отметкой об обращении оставить себе. В случае, когда отсутствует возможность обратиться лично, можно направить своего представителя с доверенностью, оформленной у нотариуса. Либо написать заявление в произвольной форме, отправить почтой на адрес организации обязательно с описью вложения, чтобы была возможность подтверждения вложения. Личный совет – при отправке почты учитывайте количество дней, которое уйдет на доставку, чтобы не выйти за границу «периода охлаждения».

- А как возвращаются денежные средства за страховку?

- В «период охлаждения» есть маленькое условие: не должен произойти страховой случай. Это будет препятствовать расторжению договора. По закону денежные средства должны быть возвращены потребителю в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования. В пакете документов надо обязательно приложить реквизиты вашего счета и банка, куда перечислять денежные средства, в противном случае потребитель будет виноват сам.

- Куда жаловаться, если не возвращают?

- Это не распространенная практика, ведь страховые компании не хотят проблем, у них уже давно все отработано. А жаловаться необходимо в надзирающий и контролирующий орган - Банк России, на сайте которого возможно заполнение электронных форм обращений.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.