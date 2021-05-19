Дилерский центр Renault Fresh Auto в Ростове-на-Дону

Фото: Fresh Auto

Дилерский центр Renault Fresh Auto (ООО «Франс Моторс») входит в состав ГК Fresh Auto - одного из лидеров российского рынка по продажам автомобилей с пробегом. Общая площадь автосалона Renault, открывшегося в 2020 году, составляет 1820 кв. м. В дилерском центре оборудовано 8 постов технического обслуживания. Fresh Auto обладает огромным опытом работы с сервисом марки Renault и предоставляет своим клиентам в Ростове-на-Дону новый уровень сервисного обслуживания.

Одно из главных достижений компании – прозрачная экосистема авторитейла на российском рынке, опирающаяся на интересы клиентов, партнёров и инвесторов.

Фото: Fresh Auto

О бренде

Марка Renault - одна из старейших в мире. В 1998 году компания отпраздновала свое 100-летие. Много лет автомобили бренда удерживают первое место по продажам на российском рынке иномарок. Причина их популярности в уникальном дизайне, внедрении высоких технологий, повышенной функциональности и доступной стоимости.

Награды дилерского центра

1 место в 5 группе по России по объему продаж продукции и дополнительного оборудования RIVAL. 1 место по России по продажам дополнительного оборудования компании Полипласт.

Фото: Fresh Auto

Фото: Fresh Auto

Модельный ряд

В дилерском центре Renault Fresh Auto можно приобрести модели автомобилей:

Kaptur, Duster, Sandero, Logan, Sandero Stepway, Logan Stepway, Arkana

Среди новинок бренда можно отметить новый Kaptur – отличный кроссовер с французским шиком, который отвечает всем современным требованиям. А также новый Duster – полноприводный автомобиль, не знающий преград.

При прохождении технического обслуживания автомобилей в дилерском центре Fresh Auto клиенты получают безупречный сервис с сохранением гарантийных обязательств бренда.

Фото: Fresh Auto

Renault Fresh Auto

Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 247

тел. +7 (863) 227-77-77

Официальный сайт: https://renaultfreshauto.ru/

Инстаграм: www.instagram.com/freshauto/

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