Проезд на пригородном поезде – удобно и точно по графику

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Длинные очереди в билетную кассу в большой толпе в душном вокзале – все это давно уже ушло в прошлое. Сейчас существуют самые разные способы оплаты билетов на электричку – через кассу, в платежном терминале, у кассира непосредственно во время поездки. Также можно приобрести билет заранее через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Это один из самых удобных способов, который позволяет существенно сэкономить время.

Преимущества приложения «РЖД Пассажирам»

- Не нужно стоять в очереди в кассу.

- Оплата проходит без комиссии.

- Всегда можно посмотреть актуальное расписание в реальном времени.

- Размещена актуальная и достоверная информация по стоимости проезда.

- Приложение доступно 24 часа в сутки.

- В личном кабинете можно просмотреть сведения о прошлых покупках, подать жалобу и т.п.

Мобильное приложение "РЖД Пассажирам"

Как оплатить билет - инструкция

1. Если у вас уже есть личный кабинет на сайте rzd.ru, можно пройти авторизацию в приложении «РЖД Пассажирам» с помощью вашего логина и пароля. Если у вас нет личного кабинета, следует нажать кнопку «Зарегистрироваться».

2. При первой покупке билета необходимо добавить данные пассажира - ФИО, пол, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность. Затем нужно выбрать тариф и необходимое направление. Обязательно нужно поставить галочку в поле подтверждения согласия.

3. Необходимо выбрать подходящий пригородный поезд из появившегося списка.

4. Приобретённый билет отражается в разделе «Мои заказы». Для прохода на станцию или платформу нужно приложить штрих-код билета на экране телефона к внешнему сканеру на турникете.

5. Оплатить билет можно с помощью Apple Pay или Android Pay. Также можно ввести данные платёжной карты. С помощью сервиса Masterpass можно сохранить данные карт Mastercard, Maestro и Visa – это ускорит оформление билетов в будущем.

Мобильное приложение "РЖД Пассажирам"

Покупать билеты через приложение – это очень просто!

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