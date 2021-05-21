“Живы будем - не помрем!”: В Ростове-на-Дону открывается выставка Васи Ложкина

Вася Ложкин станет гостем прямого эфира Радио "Комсомольская правда" - на 89,8 FМ.

В Ростове-на-Дону пройдет торжественное открытие выставки художника Васи Ложкина “ЖИВЫ БУДЕМ - НЕ ПОМРЕМ!”. Одного из самых запоминающихся художников современности.

Я не такая! Фото: Личный архив героя публикации

В субботу, 22 мая, в 12:00 гостей в кинотеатре “Горизонт CINEMA&EMOTION” будет встречать сам художник. Посетители смогут не только прикоснуться к прекрасному, но и узнать о феномене Васи Ложкина, бешеной популярности его картин у разных поколений, а также понять, почему эстетика полотен художника связана с визуальной культурой Интернета на его лекции, которая начнется сразу после открытия.

Живы будем - не помрем! Фото: Личный архив героя публикации

Отметим, в картинах Вася Ложкин изображает жителей вымышленного неблагополучного города России Кобылозаводска. Через образы кобылозаводцев он высмеивает пороки и образ жизни современного общества. Этими работами художник и прославился на весь Интернет.

Изыди, вирус окаянный! Фото: Личный архив героя публикации

Интересно, что кроме художественной деятельности Вася Ложкин является и музыкантом. Недавно он записал альбом “Очень тяжелый рок”.

Об этом и многом другом Вася Ложкин сам расскажет в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" - на 89,8 FМ. И пусть Родина не только слышит, но и видит своего героя.

Видеотрансляция эфира будет идти и в нашей группе Вконтакте.

Веб-камера Фото: Личный архив героя публикации

Хотите задать свой вопрос Васе? Звоните в прямой эфир: 8 (863) 333-25-22. Автор самого интересного получит подарок с автографом художника.

Торопитесь успеть: выставка в Ростове-на-Дону будет идти до 13 июня.