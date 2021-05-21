ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области: несколько человек отравились во время работы на очистных сооружениях, есть погибшие

На месте - скорая, следователи и спасатели. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В пятницу, 21 мая, в Ростовской области произошло ЧП, в результате которого погибли люди.

Известно, что трагедия случилась в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России.

- В 10:30 поступила информация о том, что во время проведения работ в колодце получили отравление рабочие, - добавили в ведомстве. - На месте работает звено газодымозащитной службы.

Нескольких человек удалось спасти. Фото: ГУ МЧС России по РО.

По имеющимся в распоряжении «КП-Ростов-на-Дону» предварительным данным, проводить работы на очистных сооружениях направили восемь мужчин. Но в колодце они попали под действия паров стоков.

Людей удалось извлечь на поверхность достаточно быстро. Из них двое погибших, а пятеро госпитализированы в ближайшую больницу города Таганрога. Известно, что среди них есть женщины. Одного человека вызволить еще не удалось.

Как сообщили корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, на место происшествия оперативно выехали следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного управления Станиславом Ковалевым.

Обстоятельства ЧП и количество пострадавших уточняются.