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Общество25 мая 2021 18:04

Власти назвали фейком массовую гибель сайгаков в Калмыкии

Неизвестные утверждали, что животные отравились ядохимикатами
Михаил СТРИЖЕВ
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В Минприроды назвали видео фейком.

В Минприроды назвали видео фейком.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети появились кадры о якобы массовой гибели сайгаков в Калмыкии. Ситуацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Республики.

В соцсетях и мессенджерах появилось видео, на котором несколько десятков парнокопытных свалены в кучу. А описании к видео говорилось, что животные погибли из-за ядохимикатов, которые распыляли для саранчи.

Власти Калмыкии назвали видео фейком. По данным республиканского минприроды, массовый падеж сайгаков действительно был зарегистрирован, но еще в середине мая и в совершенно другом субъекте страны.

— Падеж сайгаков в количестве 372 особей зафиксирован 13 мая близ поселка Тау Жанибекского района Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, — говорится в сообщении в ведомства.

Представители минприроды пояснили, что и в Казахстане сайгаки погибли не от ядохимикатов. Так, на тушах животных обнаружили следы поражения разрядом молнии.

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