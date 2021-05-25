Власти назвали фейком массовую гибель сайгаков в Калмыкии

В Минприроды назвали видео фейком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети появились кадры о якобы массовой гибели сайгаков в Калмыкии. Ситуацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Республики.

В соцсетях и мессенджерах появилось видео, на котором несколько десятков парнокопытных свалены в кучу. А описании к видео говорилось, что животные погибли из-за ядохимикатов, которые распыляли для саранчи.

Власти Калмыкии назвали видео фейком. По данным республиканского минприроды, массовый падеж сайгаков действительно был зарегистрирован, но еще в середине мая и в совершенно другом субъекте страны.

— Падеж сайгаков в количестве 372 особей зафиксирован 13 мая близ поселка Тау Жанибекского района Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, — говорится в сообщении в ведомства.

Представители минприроды пояснили, что и в Казахстане сайгаки погибли не от ядохимикатов. Так, на тушах животных обнаружили следы поражения разрядом молнии.