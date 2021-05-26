Городские электрички продемонстрировали преимущества для передвижения по Ростову-на-Дону и Краснодару

Фото: АО "СКППК"

Акция под названием «Кто быстрее?» практически одновременно прошла в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Целью мероприятия было выяснить, каким видом транспорта жители смогут скорее добраться в определенные точки населенных пунктов. Организаторами акции выступили Северо-Кавказская железная дорога, АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань экспресс-пригород».

В Ростове-на-Дону для участия в акции привлекли автомобилистов, пассажиров автобусов и городских электричек. Точкой сбора назначили пересечение улицы Большая Садовая и переулка Халтуринский. Участники отправились в путь в 17:20.

Фото: АО "СКППК"

По расписанию ближайшая городская электричка отправлялась в 17:50. За 30 минут участники успели добраться на вокзал Ростов-Пригородный, купить билеты и сесть в поезд. Время поездки до о.п. 1337 км. составило 13 минут.

Конечной точкой маршрута стала площадка возле школы № 110 на улице Таганрогской. Это место выбрали по принципу удаленности от пригородного железнодорожного вокзала и остановки автобусов, следующих по маршруту Центральный рынок – Стройгородок, для того чтобы уравнять шансы пассажиров разных видов транспорта.

Фото: АО "СКППК"

Первыми к месту назначения спустя почти 50 минут после старта акции прибыли пассажиры электрички. Вторыми - пассажиры автобуса, который часть маршрута ехал по специальным выделенным полосам для общественного транспорта. Они потратили на дорогу 1 час 20 минут. К этому времени автомобилисты успели проехать только половину расстояния, так и не выбравшись из вечерних заторов. По прогнозам до места встречи они могли добираться не менее 30-40 минут, поэтому согласились на почетное третье место.

Фото: АО "СКППК"

На Кубани, где сеть городских поездов охватывает Краснодар и его ближайший пригород, отправной точкой выбрали станцию Динская. В акции принимали участие пассажиры электрички и автолюбители. В путь они отправились в 07:30.

Местом встречи стала привокзальная площадь у вокзала станции Краснодар-1. Первыми туда прибыли пассажиры городской электрички в 08:30, при этом чистое время в пути на поезде составило 43 минуты. Автомобилисты смогли добраться к месту сбора спустя два часа после отправления с начальной точки.

Как отметили участники акции в обоих городах, помимо преимущества по времени в пути на отдельных маршрутных направлениях, городские электрички обеспечивают более комфортные условия для передвижения. Есть возможность соблюдать социальную дистанцию. В салонах поездов обеспечивается более комфортная температура. Но самое основное преимущество – это уверенность в точном времени прибытия на нужную остановку, что позволяет более эффективно планировать своё время.