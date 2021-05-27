Свиноферма сгорела в Ростовской области

Под разрушительным воздействием огненной стихии произошло обрушение Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области на свиноводческом предприятии произошел крупный пожар, выгорело 2 000 квадратных метров. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

В ведомстве пояснили, что несчастье случилось в хуторе Гусев. Тревожный звонок от местных жителей поступил в экстренные службы несколько часов назад, в 12 часов 47 минут. После этого пожарные сразу же поспешили на вызов.

Когда они прибыли на место происшествия, стало понято, что огонь разбушевался не на шутку. К этому моменту огонь почти полностью охватил постройку. В результате произошло обрушение здания.

Уже в 14 часов 45 минут удалось локализовать пламя.

- В тушении задействовали 17 человек, они использовали 6 единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области. - Погибших и пострадавших нет. Есть ли сгоревшие животные, пока неизвестно - на месте происшествия сейчас только локализовали горение и ведут проливку тлеющих участков.

О том, какие убытки понес владелец, еще не ясно. Ему только предстоит это выяснить, но уже сейчас понятно, что предприятие получило огромный ущерб. Постройку придется полностью восстанавливать. Поврежденные конструкции еще предстоит разобрать спасателям.