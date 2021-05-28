Отпуск не на море: как отдохнуть с пользой в Ростове летом

Фото: ru.freepik.com

Многие с нетерпением ждут лета — сезон отпусков и выходных на свежем воздухе. Впереди время для отдыха на даче и в частном доме. Идей для досуга масса: можно позвать гостей на шашлыки, провести день у бассейна, просто посидеть с близкими в саду и поболтать. Но хочется заняться и чем-то полезным, например, наконец, начать ремонт или устроить красивое и уютное пространство во дворе для летних вечеров.

Журналист «КП» разобрался, как насыщенно провести летние месяцы и все успеть. Делимся списком приятных и полезных дел во время летних выходных и отпуска.

Чтобы все успеть в летний сезон, лучше сразу составить список необходимых и просто приятных занятий. Важно сразу продумать детали: как подготовиться и что для этого купить. Например, на уикенде гостям будет приятнее сидеть на удобных дачных скамейках или креслах, а пикник не обойдется без мангала и оборудования для гриля.

Вот наш список того, что обязательно нужно сделать летом.

ВЕЧЕРИНКА ВОЗЛЕ БАССЕЙНА

Такое развлечение могут позволить себе не только те, у кого дома есть бассейн, запланированный при строительстве дома. На летний период можно приобрести и качественный каркасный бассейн. Не забудьте, что всем гостям нужно раздать полотенца и предоставить удобные лежаки. А детям наверняка захочется других развлечений — тогда на помощь придут детские игровые комплексы, батуты и качели.

ЧАЕПИТИЯ В КРУГУ СЕМЬИ В САДУ

Фото: ru.freepik.com

Летом нельзя упустить возможность провести длинный теплый вечер с близкими. Можно устроить в саду совместный ужин или просто чаепитие с домашними угощениями. Для семейных посиделок нужно обязательно подготовить удобную садовую мебель. А чтобы дождь не застал врасплох, лучше собраться в беседке.

ПОПАРИТЬСЯ В БАНЕ

Можно сходить в общественную баню или сауну. А любители регулярно попариться могут задуматься и о собственной, например, мобильной бане. Да, такие существуют! А если парилка у вас уже есть, не забудьте купить все необходимое, например, древесину, соли, камни для бани и другое.

ПИКНИК С ДРУЗЬЯМИ

Не забываем про друзей. Важно также подумать, где вы расположите гостей. Ведь кто-то захочет посидеть за общим столом, а кто-то — поваляться в тишине в гамаке. Чтобы приготовление угощений не отняло много времени и сил, понадобится хорошее оборудование — мангалы, грили, тандыры, которые также есть переносные, и их можно по окончании сезона убрать.

РЕМОНТ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Хорошая погода и отпуск — отличная возможность привести в порядок дом, двор и сад. Может быть, пора заняться кровлей, забор давно нужно покрасить, а в комнатах провести косметический ремонт. Сначала нужно подготовить список актуальных работ и продумать, какие товары для этого нужны.

ГДЕ КУПИТЬ ТОВАРЫ ВЫГОДНО

Если у вас грандиозные планы на лето, то список покупок может получиться внушительным. Где купить качественные товары выгодно? В одном месте: торговом центре «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21. Приведем Топ магазинов по актуальности, где можно подготовиться к отдыху и ремонту.

Все для дачи!

«Дачный мир» предлагает большой ассортимент садовой мебели — от скамеек до мебельных гарнитуров с очагом для посиделок с друзьями. Кроме того, здесь можно приобрести грили и мангалы, системы полива для сада, садовый декор, фонтаны, детские игровые комплексы и другое.

Фото: «Мир ремонта»

Фото: «Мир ремонта»

Бассейн

В торговом центре «Мир ремонт» всегда можно заказать композиторный бассейн для дома от известной фирмы «FRANMER», фонтан или водоем от компании «Акватика».

Фото: «Мир ремонта»

Все для бани

Фирме «Бобер» можно заказать строительство домов, бань и беседок из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. Сразу несколько магазинов торгового центра «Мир ремонта» предлагают строительство бань, хаммамов и саун под ключ, установку печей и аксессуары для парилки.

Фото: «Мир ремонта»

В авторской мастерской «Леслопарк» можно заказать эксклюзивные изделия из дерева — террасы, двери, а в компании «Березка» — лестницы и ограждения.

Инструменты

В магазине «Ростов инструмент» можно купить весь ассортимент товаров для дачи. Так, здесь можно купить качественное оборудование для разных видов работ: газонокосилки, бензопилы, генераторы, моющие пылесосы.

Краски

В «Формуле цвета» можно подобрать краску на любой вкус и под любую задачу. В ассортименте, например, есть и влагостойкая, и против ржавчины и плесени.

Фото: «Мир ремонта»

Другими словами, помимо поездки на море, летом есть много полезных и приятных дел, которые останутся в памяти. А с покупкой товаров для их реализации вам всегда поможет торговый центр «Мир ремонта». Здесь всегда большой выбор необходимого для отдыха и дачи, что позволит вам сэкономить время на поисках.

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