Готовность ростовских пляжей к открытию проверили депутаты городской думы

Насколько пляжи готовы к приему отдыхающих, проверили депутаты во время выездного заседания. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.

1 июня в Ростове-на-Дону стартует купальный сезон. Официально в городе будут открыты два пляжа. Насколько они готовы к приему отдыхающих, проверили депутаты Ростовской-на-Дону городской думы - члены постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Пляж парка «Левобережный» растянут на 300 метров вдоль берега Дона. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

Во время выездного заседания к народным избранникам присоединились начальник управления культуры города Яна Пилявская, начальник отдела благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Анаит Погосян, председатель комитета по охране окружающей среды администрации города Андрей Куренков, а также заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Наумов.

Так, пляж парка «Левобережный» растянут на 300 метров вдоль берега Дона. Он считается одним из самых молодых в донской столице, но уже полюбился горожанам. Песок здесь свежий, но его еще продолжают завозить. В избытке лежаки - их будут предоставлять отдыхающим бесплатно. Кроме того, дополнительно установили еще и 12 теневых навесов из лиственницы, полностью оборудовали медицинский и спасательный пункты и даже создали необходимые условия для пребывания на пляже инвалидов.

Специальная коляска, с помощью которой можно будет окунуться в воду. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.

Директор парка Галина Бостанжиева показала депутатам не только пандусы, выложенную специальными щитами по песку дорогу для передвижения в инвалидной коляске, но и продемонстрировала специальную коляску, с помощью которой можно будет окунуться в воду.

- Пляж практически готов к открытию, все необходимые условия для полноценного отдыха здесь созданы, - прокомментировал увиденное председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Олейников. - Неслучайно здесь уже есть первые отдыхающие. Мы желаем всем ростовчанам приятного отдыха, а работе по подготовке пляжа к сезону даем заслуженно высокую оценку.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Олейников. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

Начало летнего сезона Зеленый остров встречает преображенным. Там провели масштабное благоустройство территории с обустройством пешеходных троп: высадили деревья и кустарники, разбили клумбы и посадили газонную траву. Также появились садовые скамейки и новое оборудование на детских и спортивных площадках. Для удобства отдыхающих на пляже установили раздевалки, беседки и теневые навесы. Спасательный и медицинский пункты обеспечены всем необходимым оборудованием и специалистами в соответствии с нормативами.

Начало летнего сезона Зеленый остров встречает преображенным. Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.

Однако от внимательного взгляда депутатов не ускользнули и недочеты. К примеру, местами разрушенное покрытие под беседками: кое-где бетон раскрошился и выглядывает щебенка. На это депутат Евгений Древаль обратил внимание первого заместителя главы администрации Пролетарского района Андрея Рыбакова. Тот в свою очередь заверил, что до 1 июня покрытие будет приведено в порядок.

- Что здесь было и что стало – небо и земля! – поделился своими наблюдениями депутат Виталий Ломиворотов. – Конечно, есть еще над чем работать, но в целом мы удовлетворительно оцениваем подготовку пляжа Зеленого острова к сезону. Надеемся, что ростовчанам понравится отдыхать в таких условиях на благоустроенной территории.