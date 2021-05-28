"Мы начали фанатеть!": Волгодонские школьники сняли фильм о Вите Черевичкине

Волгодонские школьники решили создать фильм о земляке-герое.Фото: Владислав Афанасьев.

Сюжет короткометражки рассказывает историю мальчика, который во время Великой Отечественной войны с помощью голубей передавал сведения Красной армии из оккупированного города Ростова-на-Дону. За это фашисты казнили школьника.

ГОЛУБИ - СИМВОЛ ПРЕДАННОСТИ МИРА

Каждый, кто учился в школе, на уроке музыки, пел печальную песню о пионере Вите Черевичкине:

"Голуби мои вы милые, улетайте в облачную высь

Голуби вы сизокрылые в небо голубое унеслись".

Короткие строчки рассказывают про ужасные события Второй мировой войны, когда население страны, ценой собственной жизни, помогало советским войскам выдавить и победить неприятеля.

Волгодонские школьники Владислав Казаков, Евгения Задорожная и Мария Патова решили создать фильм о земляке-герое.

- Мы подумали, а почему бы не написать сценарий про ростовского героя, - рассказывает автор сценария Владислав Афанасьев. - Пришлось провести небольшое историческое расследование, так как версии разнились. За день собрали деньги и приехали в Ростов. Так набрали кадров для видео, а дальше оставался монтаж. Посетили почти все исторические места.

По словам школьников, книга о Вите Черевичкине перевернула все представления о герое. Фото: Владислав Афанасьев.

ПОДВИГ ВДОХНОВИЛ

Юным документалистам не слишком повезло с погодой: снимали под дождем и в ветер, было очень холодно.

- Мы с ребятами начали поддаваться атмосфере Ростова, когда стали изучать информацию. Книга о Вите Черевичкине, которую написал Аркадий Агафонов, вообще перевернула все представления, от чего мы начали "фанатеть", - продолжает собеседник. - Исторические места города буквально впитали события той войны, именно поэтому наша ведущая Евгения, рассказывала про подвиг Вити в таких исторических скверах. При этом школьники использовали в фильме большое количество анимации, которая добавляет зрелищности работе. Черно-белые кадры удачно подобрали под стилистику работы.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПРОТИВ КОРОТКОМЕТРАЖЕК

Говорят, кино и репортажная съемка не популярны среди подростков.

- У нас в городе есть кружки, где развивают творчество, но большинству сверстников это не интересно, - считает Владислав.

Действительно, современные тренды, на короткие и смешные видео никак не вяжутся с кропотливой работой короткометражного исторического кино. Молодежь охотнее подражает звездам "ТИК ТОКА", "вайнерам" и "пранкерам". Глубокие и полные смысла картины не находят отклик у большинства подростков.

- Я думаю, эта ситуация еще изменится. Идей у подростков много, но они боятся их реализовать. Нужно пробовать и получать опыт, главное не бояться и все получится, - напутствует Владислав.

Дебютный показ фильма «Голуби Вити Черевичкина» уже прошел в местном «Центре образования», у картины отличные перспективы: ее хотят показать во всех школах Волгодонска.