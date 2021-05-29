Крохотные деревья и шезлонги: как обустроены ростовские пляжи к купальному сезону

1 июня в городе официально заработают только два пляжа. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

До открытия купального сезона остались считанные дни. В донской столице в этом году будут работать сразу несколько пляжей. Журналисты "КП-Ростов-на-Дону" решили выяснить, насколько они смогут порадовать ростовчан.

Атмосфера на Левбердоне - морская. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Атмосфера на Левбердоне - морская. По реке курсируют теплоходы, в парке играет музыка, небольшие волны размывают песок. Берег, как минимум, чистый, но вот вода оставляет желать лучшего. Если рано утром она еще хоть как-то прозрачная, то к вечеру река начинает чернеть. Снизу - ил, не добавляет приятных ощущений купальщикам. Но в сравнении с прошлыми годами тут явно виден прогресс.

Уже в эти дни оранжевый трактор суетливо развозит песок по всему пляжу. Времени до открытия совсем мало, нужно успеть привезти в порядок 300 метров пляжной зоны.

Есть, где скрыться от солнца. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Вдоль берега с самого утра гуляют отдыхающие, кто-то уже поплавал и разместился в беседке. Надо сказать, пляж на Левом берегу отлично укомплектован: есть деревянные лежаки, где можно полежать на солнце, а главное - рядом просторный парк для прогулок. Теневые навесы спасут от жары, а бесплатные лежаки позволят загореть любителям солнца.

- Мне наш новый левый берег очень нравится, - рассказывает отдыхающая Нина Николаевна. - Только вот переход через Дон не удобный, почему не сделали спуск с Ворошиловского моста сразу на пляж? Мне это не понятно.

Вид, которым можно любоваться вечно. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ ТЕПЕРЬ ДРУГОЙ

Зеленый остров, который является частью инфраструктурных преобразований Левого берега, тоже преобразился в лучшую сторону.

В отличии от прошлых лет, тут появились пешеходные тропы, газон, местами посадили новые деревья. На пляже, наконец, чистый песок. А еще раздевалки, которые в интернете окрестили раем для "эксгибиционистов". Дело в том, что интересное дизайнерское решение, на деле оказалось слишком откровенным. Раздевалки просматривались с разных сторон. После нескольких дней ажиотажа, кабинки для переодевания все же поменяли, теперь они надежно скрывают переодевающих от посторонних глаз.

В целом, пляж подходит для отдыха, есть теневые навесы, а безопасность обеспечивают медицинские и спасательные пункты. Правда, в угоду парковой зоне, вырубили все высокие деревья способные давать тень. В счет зеленых преобразований острова было высказано много критики. Но основные претензии связаны с тем, что место благоустроили с учетом пожеланий ландшафтных дизайнеров, без привлечения дендрологов и экологов. В угоду парковой зоне, вырубили все высокие деревья способные давать тень. Всего осталось только 15 больших дерева и то без кроны.

- Очень не хватает тени от солнца, раньше вокруг было полно больших деревьев с массивными кронами, теперь за тоненькими "стебельками" нежных молодых саженцев особо не спрячешься, - вздыхает ростовчанин Александр.- Раньше Зеленый остров любили за прохладу и насыщенный зеленью воздух, теперь это в прошлом. Пока все расцветет и вырастет, придется ждать десятки лет.

Зеленый остров. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ПЛЯЖ ДРУЖБА - НЕ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ

Еще одно место отдыха - это пляж в парке Дружба. Официально или неофициально, но любителей отдохнуть у водоема здесь и сейчас предостаточно. Северное водохранилище никогда не славилось ухоженными берегами. А в этом году дела явно не лучше: песок с черным оттенком, мусор и не ухоженные кабинки для переодевания.

Известно, что в марте этого года на содержание этого пляжа было выделено 2,2 миллиона рублей из городского бюджета. За эти деньги подрядчик должен был обеспечить уборку, а именно: вывозить мусор с газонов, очищать и мыть урны, а также подметать территорию пляжа. Кроме того, в состав работ входила борьба с крысами, клещами, обследование почвы на паразитов, водолазные работы и обслуживание биотулета. Также деньги были выделены на покраску всех объектов, что есть в парке.

Кроме этого, в Ростове прошло обсуждение проекта по благоустройству парка "Дружба". Там было озвучено, что новый обновленный парк с пляжем может обойтись в 421 млн рублей. И в настоящее время на реализацию этой идеи уже ищут спонсоров.