Топ 10 самых продаваемых марок автомобилей в Ростовской области

Автомашины LADA возглавляют рейтинг продаж в Ростовской области Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным аналитического агентства АВТОСТАТ за 4 месяца 2021 года в Ростовской области было продано свыше 13 000 новых автомобилей. Традиционно рейтинг возглавили автомашины марки LADA. Продажи этих автомобилей составили 3481 шт., что на 44% больше по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают закономерность такого выбора россиян. Автомобили LADA отличаются хорошим соотношением цены и качества, интересным дизайном, достаточно высокими комфортом и безопасностью, а также неприхотливостью и простотой в обслуживании. К тому же автомашины LADA всегда доступны для продажи.

- Чаще всего, как и в целом по России, ростовчане приобретают автомобили LADA Granta и LADA Vesta. Такой выбор обусловлен тем, что это самые доступные модели в своем классе на сегодняшний день, которые имеют несколько разновидностей кузовов и типов двигателей. За более низкую стоимость, по сравнению с конкурентами, можно получить автомобиль с серьезным набором опций, - пояснил руководитель отдела продаж LADA ТЕМП АВТО Ефим Борисов, - продажи автомобилей LADA за последнее время значительно увеличились. Это связано с расширением комплектаций, запуском новых важных продуктов — Niva Travel и семейства Largus, а также снятием коронавирусных ограничений.

На втором месте в Топ 10 расположились автомобили марки KIA – их было продано более 1800 шт. На третьем месте – HYUNDAI. Продажи этих автомашин составили более 1500 шт. Также в рейтинг попали марки RENAULT, VOLKSWAGEN, TOYOTA, SKODA, NISSAN, BMW и MERCEDES-BENZ.