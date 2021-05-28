Погода в Ростове-на-Дону на 28 мая 2021: жара до + 30 ожидается в городе

Осадков в пятницу не ожидается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 28 мая 2021 — прогноз донских синоптиков. Пятница может стать самым теплым днем недели.

Температура ночью составит плюс 16 — плюс 18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27 — плюс 30 градусов. Существенных осадков не ожидается. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области дождей также не прогнозируется. Ветер северо-восточный и восточный — до 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Ночью на термометре будет плюс 14 — 19 градусов, днем — до плюс 26 — 31 градуса.