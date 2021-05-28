Учитель начальных классов из Ростова станет кандидатом в депутаты от партии «Новые люди»

Фото: партия "Новые люди"

Завершился очередной этап подготовки будущих кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди». Для региональных активистов, которых партия планирует выдвинуть на выборы депутатов Госдумы, организовали серию семинаров и мастер-классов. Ростовскую область в этой команде представляет учитель начальных классов и блогер с 40 тыс. подписчиков Алёна Иващенко.

Алёна Иващенко уверена, что при поддержке «Новых людей» сможет решить наболевшие проблемы в образовании. В сфере её интересов осознанное родительство: теме материнства Алёна посвятила не одну сотню публикаций.

- Меня очень волнует тема образования. И как профессионала, и как маму: моей дочери 4 года, и я волнуюсь о том, как она пойдёт в школу, ведь это уже не за горами, - говорит Алёна..

Она уверена, что систему школьного обучения необходимо менять. Подбирать квалифицированных психологов в каждое учебное заведение, чтобы работа велась с каждым школьником индивидуально. Сделать упор на знания, а не на достижение максимальных результатов. Разгрузить преподавателей от бумажной работы, чтобы они могли давать качественные знания.

Руководители партии “Новые люди” убеждены, что поддержка местных инициатив будет способствовать развитию всей страны. Поэтому Алёна Иващенко станет одним из кандидатов в депутаты Госдумы от “Новых людей”. По словам учительницы, ей близка идеология партии, поскольку она выступает за изменение государственной политики, но при этом не использует радикальные методы борьбы.

Напомним, партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. На данный момент Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году Новые люди будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ.