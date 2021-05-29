Погода в Ростове-на-Дону на 29 мая 2021: ливни и шквалистый ветер надвигаются на город

Порывы ветра могут достигать 20 - 23 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 29 мая 2021 — публикуем прогноз донских синоптиков. В субботу ясное небо может смениться дождями.

Ночью в Ростове-на-Дону температура составит плюс 16— 18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 29 — 31 градуса. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области ночью на термометре будет плюс 15 — 20 градусов, днем — плюс 25 — плюс 30 градусов. Порывы ветра могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

При этом в МЧС предупредили, что в течение дня в донской столице и других городах области погода может резко ухудшиться. Прогнозируются ливни с грозой и шквалистое усиление ветра — до 20 — 23 метров в секунду.