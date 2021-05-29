Коронавирус в Ростове-на-Дону на 29 мая 2021: почти 94 тысячи человек болеют ковидом

Врачи сегодня - на передовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Ростове-на-Дону на 29 мая 2021 по-прежнему неутешительная. Как сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 180 и нарастающим итогом достигло 93835.

География распространения ковида. Фото: пресс-служба областного правительства

Скончались от опасного вируса 18 человек. Это восемь женщин возрастом от 64 до 85 лет и десять мужчин, чей возраст колеблется от 32 до 81 года. У всех умерших есть хронические заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4422 человека.

Лечение в стационарах получают сейчас 1232 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 21 человек, на неинвазивной ИВЛ – 130 человек.

В лабораториях региона за сутки сделали 9985 тестов на коронавирусную инфекцию. А за весь период таких исследования было выполнено 2622 тысячи.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 439436 человек, за сутки – 4487.

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