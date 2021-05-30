Погода в Ростове-на-Дону на 30 мая 2021: каким будет воскресенье

Температура воздуха составит +22 - +24 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 30 мая 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. По данным синоптиков, в воскресенье в донской столице ожидаются дожди и сильный ветер.

Температура воздуха ночью составит плюс 16 — 18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22 — 24 градусов. В течение дня пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Утром и днем возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области также пройдут дожди с грозой. Кроме того, местами возможны ливни и шквалистое усиление ветра до 20 — 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 14 — 19 градусов, днем — плюс 20 — 25 градусов, по северу и востоку — до плюс 29 градусов.