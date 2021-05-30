Ростовская модель вышла замуж за внука миллиардера, который заставлял прохожих делать странные вещи

Молодожены не стали устраивать пышное торжество. Фото: официальный аккаунт Миранды Шалии в "Инстаграме"

В воскресенье, 30 мая, в социальных сетях появились фотографии свадебного торжества скандального блогера Григория Мамурина. Жених - внук миллиардера Игоря Неклюдова, зарегистрировал о отношения с моделью Мирандой Шелия.

Миранда - единственная дочь в семье. Фото: официальный аккаунт Миранды Шелии в "Инстаграме"

Молодоженов зарегистрировали в загсе в Барвихе, причем, они не стали устраивать пышное торжество и решили не звать много гостей. На церемонии присутствовала, в том числе, и певица Кети Топурия.

Также со свадьбой пару поздравила экс-жена Павла Мамаева. Добрые пожелания Алана Мамаева написала на странице Миранды в соцсети.

Мирандна Шелия, родившаяся в Ростове-на-Дону, считает себя похожей на Ирину Шейк. Кстати, какое-то время они была подругой футболиста Федора Смолова.

Миранда Шелия как фотомодель известна пока только в узких кругах. У девушки не модельный рост – 167 см, вес при этом не превышает 50 кг. Зачастую интерес к ее персоне был вызван поразительным сходством девушки с супермоделью.

Девушка уверяет, что похожа на Ирину Шейк. Фото: официальный аккаунт официальный аккаунт Миранды Шелии в "Инстаграме"

Со свадебной церемонии девушка выложила в социальной сети лишь пару фото , - она с любимым и букет цветов.

- Я сказала: «Да», - написала лаконично девушка под постом.

Ранее «Комсомолка» писала, что Григорий стал известен шесть лет назад. Внук миллиардера Неклюдова выходил на улицы и за деньги предлагал людям совершать странные вещи. В одном из его выпусков молодой человек разделся в общественном месте. Кроме того, герои роликов пили мочу и ели просроченные товары. Все это наследник олигарха называл социальным экспериментом. Кстати, уже в 16 лет у Григория был свой пресс-секретарь.

Ролики Григория, которые он выкладывал в сети, набирали больше полумиллиона просмотров.

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