Ростовская модель вышла замуж за внука миллиардера, который заставлял прохожих делать странные вещи

Молодожены не стали устраивать пышное торжество. Фото: официальный аккаунт Миранды Шалии в "Инстаграме"
В воскресенье, 30 мая, в социальных сетях появились фотографии свадебного торжества скандального блогера Григория Мамурина. Жених - внук миллиардера Игоря Неклюдова, зарегистрировал о отношения с моделью Мирандой Шелия.
Миранда - единственная дочь в семье. Фото: официальный аккаунт Миранды Шелии в "Инстаграме"
Молодоженов зарегистрировали в загсе в Барвихе, причем, они не стали устраивать пышное торжество и решили не звать много гостей. На церемонии присутствовала, в том числе, и певица Кети Топурия.
Также со свадьбой пару поздравила экс-жена Павла Мамаева. Добрые пожелания Алана Мамаева написала на странице Миранды в соцсети.
Мирандна Шелия, родившаяся в Ростове-на-Дону, считает себя похожей на Ирину Шейк. Кстати, какое-то время они была подругой футболиста Федора Смолова.
Миранда Шелия как фотомодель известна пока только в узких кругах. У девушки не модельный рост – 167 см, вес при этом не превышает 50 кг. Зачастую интерес к ее персоне был вызван поразительным сходством девушки с супермоделью.
Девушка уверяет, что похожа на Ирину Шейк. Фото: официальный аккаунт официальный аккаунт Миранды Шелии в "Инстаграме"
Со свадебной церемонии девушка выложила в социальной сети лишь пару фото , - она с любимым и букет цветов.
- Я сказала: «Да», - написала лаконично девушка под постом.
Ранее «Комсомолка» писала, что Григорий стал известен шесть лет назад. Внук миллиардера Неклюдова выходил на улицы и за деньги предлагал людям совершать странные вещи. В одном из его выпусков молодой человек разделся в общественном месте. Кроме того, герои роликов пили мочу и ели просроченные товары. Все это наследник олигарха называл социальным экспериментом. Кстати, уже в 16 лет у Григория был свой пресс-секретарь.
Ролики Григория, которые он выкладывал в сети, набирали больше полумиллиона просмотров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Миллиардер Неклюдов потребовал вернуть на перевоспитание внука, устраивавшего провокационные съемки
16-летний подросток заставил девушку пройтись голой в парке Горького, а другому прохожему заплатил 10 тысяч за выпитый стакан мочи (подробнее)