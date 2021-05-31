Погода в Ростове-на-Дону на 31 мая 2021: каким будет начало недели

Температура воздуха может достигать +26 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 31 мая 2021 — публикуем прогноз. Синоптики рассказали, каким будет понедельник.

Ночью температура воздуха составит плюс 15 — 17 градусов. Днем потеплеет до плюс 24 — 26 градусов. В течение дня серьезных осадков не предвидится, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный — до 6 — 11 метров в секунду.

По Ростовской области ночью и утром пройдет небольшой и умеренный дождь. Местами возможны ливни с грозой и градом. В ночное время в отдельных районах прогнозируют шквалистое усиление ветра до 20 — 23 метров в секунду. Днем существенных осадков не ожидается. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 14 — 19 градусов, днем — плюс 20 — 25 градусов.