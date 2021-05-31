Качество и комфорт для жизни в Ростове: в экорайоне «Вересаево» раньше срока сдали новые дома

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

В субботу, 29 мая, сотни ростовчан стали счастливыми новоселами. Лидер строительной отрасли региона - группа компаний «ЮгСтройИнвест» - сдала новые литеры 5/1 и 5/2 в экорайоне «Вересаево». Квартиры раньше срока получили 572 семьи.

Также в микрорайоне появилась еще одна прогулочная аллея с уникальным благоустройством. Ее главным украшением стала новая яркая достопримечательность — большой фонтан с динамической подсветкой.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

ПРАЗДНИК ДЛЯ НОВОСЕЛОВ

Радостное событие компания отпраздновала вместе с жителями экорайона «Вересаево». Для взрослых и самых маленьких гостей праздника подготовили яркую шоу-программу. Прямо во дворе новых домов выступили артисты. Жители экорайона семьями участвовали в конкурсах, от души пели и танцевали.

Известно, что к реализации масштабного инвестиционного проекта «ЮгСтройИнвест» приступил в 2018 году. А сам проект имеет важное социально-экономическое значение для Ростова-на-Дону.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

Так, благодаря строительству экорайона «Вересаево» в донской столице появился новый детский сад-ясли на 300 мест с первой в городе младенческой группой. Уже ведутся подготовительные работы по строительству второго детсада-ясли. Кроме того, согласно муниципальному контракту будет завершено строительство школьного комплекса. Экорайон продолжает расти и развиваться.

УДОБСТВО И КОМФОРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Стоит отметить, что компания «ЮгСтройИнвест» создает жилые комплексы с учетом ведущих трендов отрасли, ориентируясь на потребности жителей. И уже сегодня «Вересаево» является одним из образцовых микрорайонов города.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

Застройщик позаботился о том, чтобы жители ощущали комфорт во всем. В квартирах установлено индивидуальное отопление и сделана качественная чистовая отделка от застройщика, благодаря чему новоселы существенно сэкономят время и деньги на ремонте.

Но комфорт не заканчивается за порогом квартиры. Одна из отличительных особенностей домов в экорайоне «Вересаево» — дизайнерская отделка холлов в современном стиле: керамогранитная плитка, зеркала в пол, декоративная штукатурка, потолки-грильято. А заниматься разными видами спорта новоселы смогут во дворе собственного дома: на территории пятого кластера предусмотрены крытый тренажерный зал на свежем воздухе с рингом и велодорожка.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

- От лица генерального директора Юрия Ивановича Иванова и многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю новоселов, - обратился к собравшимся директор компании Игорь Папко. - Сегодня вы получили ключи от своих новых комфортных квартир. А вместе с ними - полноценную социальную инфраструктуру. Каждый наш объект имеет свои особенные черты, и пятый кластер не исключение. Его изюминкой стала огромная прогулочная аллея с уникальным благоустройством. А высокое качество строительства и надежность «ЮгСтройИнвест» остаются неизменными. Желаю всем вам счастья и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят тепло и уют!

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

НАША СПРАВКА

За 18 лет работы компания ввела в эксплуатацию свыше 4 миллионов квадратных метров жилья, построила 19 социальных объектов. Социальная ответственность и надежность группы компаний «ЮгСтройИнвест» подтверждаются с каждым сданным проектом. Сегодня «ЮгСтройИнвест», один из крупнейших застройщиков страны, награжден Золотым знаком «Надежный застройщик России - 2020» в Ростове, Ставрополе и Краснодаре.