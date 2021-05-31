Прогнозы авторынка: количество электромобилей увеличится в 13 раз

По прогнозам количество электромобилей увеличится в 13 раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Международного энергетического агентства (IEA) подготовили первый доклад по состоянию рынка электромобилей. Они прогнозируют, что к 2030 году количество эксплуатируемых электромобилей увеличится в 13 раз с 11 до 145 млн. Если же мировые правительства усилят борьбу с климат-кризисом и увеличат поддержку электромобилей, то их количество может увеличиться до 230 млн.

Не смотря на пандемию в прошлом году было продано 3 млн автомобилей с электрическим двигателем, и за 2020 год покупатели потратили на приобретение электромобилей $120 млрд.

Многие производители, в том числе, Илон Маск, считают, что уже в ближайшее время электромобили станут дешевле традиционных аналогов (как в обслуживании, так и в начальной стоимости).