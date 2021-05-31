Донские парламентарии проверили строительство транспортной развязки

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству Михаил Сапрыкин заявил, что нельзя забывать о состоянии дорог в малых населенных населенных пунктах. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области совместно с профильными экспертами провели выездное заседание в Мясниковском районе. Модератором мероприятия стал заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству Михаил Сапрыкин.

Перед началом дискуссии на тему «Дорожно-транспортная инфраструктура. Проблемы и перспективы ее реализации» участники встречи побывали на строящейся автомобильной транспортной развязке на девятом километре трассы А-280 Ростов-Таганрог.

Отметим, что работы на объекте стартовали в прошлом году и должны быть завершены в 2022-м. Пока строительство ведется в соответствии со всеми сроками.

«ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

После строительства эта дорога станет одним из основных транспортных узлов Ростовского транспортного кольца.

– Функционально мы сможем принимать на развязку транспорт со стороны третьей очереди северного обхода Ростова-на-Дону, перераспределять его в направлении Таганрога, проектируемой западной хорды, возвращать в Ростов и обратно на северный подъезд. Это очень важный и нужный элемент системы автомобильной транспортной инфраструктуры донской столицы и всей Ростовской области, - прокомментировал депутат донского парламента, генеральный директор ООО «Строительная компания «Арсенал» Сергей Рожков.

В свою очередь, депутат Михаил Сапрыкин рассказал, как в целом ситуация с дорогами складывается в регионе. Сейчас в области существует госпрограмма «Развитие транспортной системы», утверждена стратегия развития региона, подготовлены проекты. Например, на базе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ

По словам Михаила Сапрыкина, строительство современных качественных транспортных артерий на Дону – важнейшая задача. Дороги становятся лучше, но трудности еще остаются.

- Мы много говорим о том, что у нас вводятся в эксплуатацию новые большие и красивые дороги, но нельзя забывать и про дороги в малых населенных пунктах, где проживают наши граждане, - сказал Михаил Сапрыкин. - Нельзя сказать, что там ничего не делается. Мы недавно передали транспортный налог в муниципалитеты. Теперь они сами вправе принимать решение, сколько выделять денег на эксплуатацию, а сколько на ремонт дорог. Но не совсем понятно, что делать с теми дорогами, которые так и не были построены.

КОНКРЕТНО В ЦИФРАХ

Отметим, что сегодня в Ростовской области дорогами с твердым покрытием не соединены 224 населенных пункта, где проживают около 7 тысяч жителей. Разрыв составляет 1181 километр.

Из муниципальных дорожных фондов, объем которых в 2021 году составляет более 6 млрд рублей, финансируются только работы по содержанию местных автомобильных дорог. Дорожный фонд Ростовской области в 2021 году составляет 21,8 млрд рублей, из них 9 млрд предусмотрено на дороги местного значения. Это позволит выполнить работы на 121 объекте дорожной инфраструктуры в 36 муниципальных образованиях общей протяженностью около 200 км, причем строительство дорог предусмотрено в 8 муниципальных образованиях на 13 объектах, общая протяженность которых составит 23,6 км.

На заседании было озвучено, что теоретически дороги в сельской местности можно строить за счет средств из федерального бюджета, но с 2021 года изменились порядок выделения этих средств и правила их распределения.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ

Ранее главным критерием было наличие социального объекта, сейчас же необходимо подготовить комплексный проект, куда будут включены объекты строительства и реконструкции, расположенные на сельских территориях, которые отобраны при реализации ведомственной программы «Современный облик сельских территорий». Но далеко не все проекты, разработанные муниципалитетами, отвечают требованиям программы.

Результатом круглого стола стали инициативы по проработке вопроса увеличения финансирования для дорог регионального и муниципального значения, а также подготовка обращения депутатов Заксобрания к правительству Российской Федерации о возможности разработки механизма субсидирования, направленного на строительство дорог регионального значения, а также выделения дополнительных финансовых средств на муниципальные дороги.

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